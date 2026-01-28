みりちゃむ、会見でも“罵倒”健在 記者にすごみ「いいんだな!?」→笑い起こる
YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」初のイベント『NOBROCK FES 2026 〜夢を語ったら叶っちゃった夜〜』記者会見が28日、都内で行われた。森脇梨々夏がリーダーとなり、立野沙紀、二瓶有加、福留光帆、風吹ケイ、みりちゃむが集結したアイドルグループ・DRAW▲（ハート）MEのメンバーと、佐久間宣行氏が出席した。
【集合ショット】わちゃわちゃが可愛い！DRAW▲ME＆佐久間宣行
チャンネル登録者数306万人の人気チャンネルは、総合プロデューサーの佐久間氏が企画・出演・プロデュースをする芸人とのバラエティー番組。そして、無名のキャストを出演させて売れていくように魅力を引き出している。
出演者の森脇梨々夏がサブチャンネルで佐久間宣行に、「アイドルグループを結成して1日限定アイドルはどうですか？1日だけなら歌って踊ってみたい！」と語ったことがきっかけとなり、夢を叶えるイベントが実現。森脇梨々夏がリーダーとなり、立野沙紀、二瓶有加、福留光帆、風吹ケイ、みりちゃむが集結し、アイドルグループ・DRAW▲（ハート）MEを結成。グループ名は、福留がギャンブル好き、この6人が博打的な感じもありつつ、視聴者に選んでもらえたこと、歌詞にある”見つけてくれてありがとね”などから、佐久間が名づけた。
この日の会見で、同チャンネルでの“罵倒”をきっかけに一躍ブレイクを果たしたみりちゃむの本領が発揮される一幕も。質疑応答の場面で、少しの間、挙手がなかったタイミングで、みりちゃむが「いいんだな!?」とすごみをきかせると、会見場が笑いに包まれ、メンバーたちからは「ちゃむ（笑）？」と声がけが起こっていた。
また、イベントの見どころを語る場面では、みりちゃむが「中学生の時にアイドルをやって、挫折したんですけど、こうして楽しくアイドルをやらせてもらえることになって…。一人ひとりの個性がちゃんとあるので、一人ひとりを見ていただきたいです。あとは、イベントですらウチら台本を見せてもらえていないので、反応なども見ていただけたら」と呼びかけていた。
