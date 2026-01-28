テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が２８日、２月３日にパシフィコ横浜国立大ホールで開催する「ＮＯＢＲＯＣＫ ＦＥＳ ２０２６〜夢を語ったら叶っちゃった夜〜」に向けた記者会見を都内で行った。

自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「佐久間宣行のＮＯＢＲＯＣＫ ＴＶ」の初オフラインイベント。同チャンネルの出演者でモデルの森脇梨々夏が佐久間氏に「１日限定でアイドルをやりたい」とお願いしたことがきっかけで、タレントの福留光帆ら同チャンネル出演者６人でアイドルグループ「ＤＲＡＷ［ハート］ＭＥ（どろーみー）」を結成し、一夜限りのステージが実現した。

森脇は「まさかほんとに夢がかなうとは思ってなかったので驚きと楽しみでいっぱい」と笑顔。「実際に『これをやりたい』『あれをやりたい』っていうのに恥ずかしい気持ちもあったけど、あのときにアイドルをやりたいって言った自分に感謝を伝えてあげたいくらいみんなとも仲良くなれました」とかみ締めた。

ＹｏｕＴｕｂｅ上に公開した新曲「素直でごめんね」は既に２９０万回を再生。メンバーの一人・モデルの風吹ケイは「私は唯一歌もダンスも経験がなくてレコーディングも緊張して、ダンスも足を引っ張っていたと思うけど、みんながよりよい一曲にするために支え合ってＭＶ（ミュージックビデオ）が完成した。思い出に残る一曲になったなと思います」と笑みを浮かべた。