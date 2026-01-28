昨秋にソフトバンクからドラフト１位で指名されたスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（２０）が２８日、オンラインで取材に応じ、現状などを語った。

大谷翔平投手や菊池雄星投手らの高校後輩にあたる麟太郎は、昨秋のＮＰＢドラフトでソフトバンクから１位指名を受けた。佐々木は「まずドラフト指名があったことは正直、まず光栄なことで、私自身も率直に小さい頃間違いなく目指していた大きな目標だった。自分自身、想定外な所ではあった。驚きもあった。ドラフト指名していただけたことは光栄ですし、率直にうれしい気持ちでいっぱいです。ただとにかく、そこに関しては深くは考えすぎず、いま置かれている環境、責任、全うしないと行けないことはスタンフォードの野球部に所属しているのは間違いない。シーズン、自分自身責任と役割を果たすことに集中したい」と話した。

岩手・花巻東在学中に高校通算１４０本塁打を放った大器は、渡米１年目となる昨季、レギュラーで５２試合に出場し打率２割６分９厘、７本塁打、４１打点をマークした。スタンフォード大がリーグ戦を勝ち進めば、全日程終了は６月下旬。ＮＰＢでは海外留学中の選手との交渉期限は７月末までとなっており、今年４月に２１歳を迎える麟太郎は、指名の可能性がある同７月中旬の全米ドラフトの結果を受け、進路を決定する見込みで、「私自身もシーズン戦い通して、またいろんな選択をしていく形になる」と、話した。