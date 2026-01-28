肩こり・ダイエットも可愛く解決♪2026年流行る『耳つぼジュエリー』4000円台で

食と暮らしを発信するオレぺが、専門家への取材を通して探る、2026年のトレンド。ストレス社会を背景に、がんばりすぎずに続けられるセルフケアが、じわじわと広がりを見せています。

その流れの中で注目されているのが、楽しみながら取り入れられる〈耳つぼジュエリー〉。マーケティングアナリスト・原田曜平さんが予測する、かわいく整う新習慣です。

かわいく整う「耳つぼジュエリー」が話題沸騰中

ダイエットや肩こり、眼精疲労に効くとされる耳のツボを、おしゃれな金属粒で刺激する〈耳つぼジュエ リー〉が話題に。「eureka. TOKYO」 では、両耳20粒（片耳10粒×2）で4000円〜と手軽に試せる価格も人気の理由。

「多様なデザインがあり、ピアスをしていない人でも楽しめるのがポイント。見た目の楽しさと不調を整える効果が重なって、SNSでも人気です」（原田さん）

かわいい、気持ちいい、続けやすい。気分が上がるケアを選んで、自分のペースで始めてみませんか？

（『オレンジページ』2026年2月2日号より）

予測してくれたのは……原田曜平さん

マーケティングアナリスト。芝浦工業大学デザイン工学部UXコース教授、信州大学特任教授。日本や世界の若者の消費・メディア行動を研究し、テレビ・書籍・講演などで幅広く活躍中。