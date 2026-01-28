【占いの活用術】ただ知るだけでは意味がない四柱推命を人生に活かす極意【一番わかりやすい はじめての四柱推命】

宿命を知り運命を歩む

占いを活かすには宿命を受け入れてから

四柱推命では、あなたの「宿命」と「運命」を読み解くことができます。宿命とは定められた命めい。例えば、誕生日や生まれた国、両親など、自分では変えられない、あなたの「生まれ」のことです。一方で運命は、宿命の上に成り立ち、生きる中で起こる変化やあなたの選択によって進むことができる、人生のことです。

私たちはこの２つの「命」をもっています（さらに次ページのように「天命」も作用します）。四柱推命を活かして運命をより良くデザインしていくためにも、まずは、変えられない宿命を受け入れることが大切です。しかし、実はこれが一番難しいテーマといえるかもしれません。

「なぜ、この親のもとに生まれたんだ」「なぜ、この町に生まれた」「なぜ、この見た目なんだ」。そんなふうに、受け入れがたい思いを抱えている方もいらっしゃるでしょう。四柱推命を用いて自分の生まれを読み取ることができても、受け入れられるかどうかは、また別の話。それでも生まれてきたからには、四柱推命で自分に起こる不条理・不公平を読み解きながら、ひとつひとつ受け入れる作業を行いましょう。

四柱推命の考える宿命と運命

宿命が理想的であっても、不運な巡り合わせにあったり、誤った選択をしたり、ままならない運命になることもある。

もちろん、その逆の場合もある。

受け入れられない宿命をどう受け入れるか

占い結果の受け入れ方は、その人のキャパシティや性格によってさまざまです。すぐに受け入れられなくても、時間が解決に導いてくれることもあります。占いで宿命や運命を知らないほうが楽に生きられる、選択が容易にできる、という人もいるでしょう。だからこそ、「知る必要があるのか」「なぜ知りたいのか」という目的も大切だと感じます。

占いとは、結果を知るだけではなく、それをうまく活かすことが最も重要なのです。

【出典】『一番わかりやすい はじめての四柱推命』著：愛新覚羅ゆうはん