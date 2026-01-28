東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【豪州】

消費者物価指数（12月）09:30

結果 3.8%

予想 3.6% 前回 3.4%（前年比)

結果 3.3%

予想 3.3% 前回 3.2%（トリム平均・前年比)



消費者物価指数（第4四半期）09:35

結果 0.9%

予想 0.9% 前回 1.0%（刈り込み平均・前期比)

結果 3.4%

予想 3.3% 前回 3.0%（刈り込み平均・前年比)



※要人発言やニュース

【日本】

日銀議事録（12月18日-19日開催分）

日本の実質政策金利は群を抜いて世界最低水準

円安が今後の物価上昇率、基調的物価に与える影響に配慮する必要

今回の会合で政策金利を引き上げても緩和的金融環境は維持されるとの認識

不確実性が引き続き意識されているものの市場センチメントは改善した状態



【米国】

トランプ米大統領

次期FRB議長就任後に金利は大幅に下がる、次期議長を近く発表する

ドル安を懸念していない、適正水準を見つけることを望んでいる

日本と中国は常に通貨安を望んできた。切り下げ、切り下げ、切り下げだ



米共和党上院トップのスーン院内総務

24時間で合意に達するか、政府機関一部が閉鎖されるかが決まるだろう



米民主党上院トップのシューマー院内総務

民主党は「圧倒的団結」ICEが行っているのは国家公認の暴力行為だ



民主党の怒りは非常に強い

前回閉鎖に反対した議員でさえ、閉鎖につながろうとも歳出法案に反対する構え



一部共和党議員からも懸念の声

ICEはミネソタ州から撤収すべき、移民問題への対処は地方当局が決定すべき



【ユーロ圏】

コッハー・オーストリア中銀総裁

ユーロ高続けばECBはさらなる利下げを検討する必要、現状では金利変更は不要



【NZ】

ウィリスNZ財務相

インフレが目標範囲を超えるのは歓迎できない、目標値を下回ることが望ましい



【韓国】

韓国株の時価総額がドイツを上回り世界10位の株式市場に

AIブームや株規制緩和期待、世界の米国離れ加速による資金流入期待

外部サイト