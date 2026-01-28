元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が28日、フジテレビ系「旬感LIVE とれたてっ！」に生出演し、医薬品医療機器法違反の疑いでプロ野球広島の羽月隆太郎容疑者（25）が逮捕された事件について見解を語った。

逮捕容疑は昨年12月16日ごろ、国内で指定薬物エトミデート若干量を使用した疑い。羽月容疑者は容疑を否認している。

エトミデートは「ゾンビタバコ」や「笑気麻酔」と呼ばれ、若年層を中心に広がっている。過剰摂取で手足がけいれんしたり、意識を失ったりする場合がある。政府は取り締まりを強化する考えを示している。

橋下氏は「薬物は本当にいたちごっこなところもあるし、吸引した経緯も故意があるかどうか、認識していたかどうか分からない状況もある」と解説。「恐らく弁護人が付いて、争うのなら徹底的に争っていくのではと思う」と、今後の展開を予測した。

羽月容疑者本人は否認しているものの、橋下氏は「羽月さんの方には、もうちょっと立場を考えて、意図して吸わなかったとしても、そういう場に近づかないということをやらないと」と苦言。「プロでこういう選手ですから、出てくれば大騒ぎになるのは間違いない。そこは羽月さんの方にはちょっと注意してもらいたかった」と述べた。