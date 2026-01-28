歌手の氷川きよし（48）が28日までにインスタグラムのストーリーズを更新。パートナーの有無について言及した。

氷川は27日、インスタグラムで生配信を実施。その後「皆さま インスタLIVEありがとうございましたー！愛のある素晴らしいコメント」と感謝し、「明治座でお待ちしてます！」と東京・明治座を皮切りに31日から4月にかけて4都市で上演される自身の座長公演について呼びかけた。

続けて「コメントにあったみたいですが。ちなみに残念ながらパートナーはいません」とキッパリ。「はっきり言って今はそれどころじゃありません！笑 氷川きよしという大きなプロジェクトをこなすことが今は大事です！」と強調し、「そんなコメントもすべてありがとう！」とつづった。

また、続く投稿では「TikTok、これも起動させなきゃな！自分のことで盛り上がってくれてみんなありがとう！」と自身のTikTok公式アカウントの画像を貼り付け、「謎の誤情報などに惑わされないように！正しい間違いの判断ができない時代。無断で加工など遠慮してください」と注意をうながした。