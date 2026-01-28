Jリーグは株式会社ユニクロと包括的なパートナーシップ契約を締結を発表。それに伴い、28日にMUFGスタジアム（国立競技場）で会見が行われた。

会見には元日本代表の内田篤人さん（37）とJリーグ名誉女子マネージャーの足立梨花（33）さんがゲストで登壇。自分だけのJリーグデザインが作れるサービス「UTme！」の体験やトークセッションを行った。

内田さんは「僕が幼稚園生のときにJリーグができて、サッカー選手になるっていう夢を持ち続けながら、生活してきました。僕も今日ここに呼んでいただきましたけど、本当に嬉しい」と喜びを口にした。続けて「選手だったり、審判のレフェリーウェアを着ましたけど、何か今シーズンのパフォーマンスは選手たち本当に輝くんじゃないかなと、非常に楽しみにしております」と期待を寄せた。

Jリーグ開幕に向けては「コンディションを徐々に上げて、開幕に向けて競争もあり、何かドキドキした新しいシーズンの始まりなんで」と内田さん。「選手はやっぱりドキドキしてますし、新しい試み、新しいスタートっていうのは、選手だけじゃなくてサポーターの方も非常に楽しみにしてるんじゃないかなと思います」と語った。

足立さんは「身近にあるユニクロとJリーグが一緒にパートナーシップを結ぶということなので、本当にJリーグも身近になってほしいなと思います」と笑顔。「気軽にスタジアムに足を運んでサッカー観戦とかしてくれるようになってくれたら最高だなと思うので、本当に素敵なパートナーシップ」と前向きな思いを話した。

2月から開催される「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」において、ユニクロがレフェリーウェアを提供。さらに6月には17年ぶりに復活するJリーグオールスターDAZNカップで、選手にユニフォームを提供するほかレプリカウェアの販売を予定している。2月6日からはオリジナルTシャツやトートバッグを簡単に作れるサービス「UTme！」にJリーグ60クラブのスタンプが新登場。応援するクラブのエンブレムやマスコットを使用し、自分だけのオリジナルアイテムを作成できる。

日本プロサッカーリーグチェアマンの野々村芳和氏（53）は「日本を代表するグローバル企業であるユニクロと、シーズン移行をはじめとした改革に取り組み、世界水準のリーグを目指すJリーグがパートナーシップを結ぶことで、日本サッカーの価値をともに高めていけると考えています」とコメント。

株式会社ファーストリテイリング取締役グループ上席執行役員の柳井康治氏（48）は「Jリーグと新たなパートナーシップを締結できたことを、大変光栄に思います。サッカーには、人々をつなぐチカラがあると実感しています。日本サッカー界全体のさらなる盛り上がりにつながると確信しています」と今回の協業に大きな期待感を示した。