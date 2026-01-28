EVO-Series MRC Slim Black Promistフィルター Kit

株式会社レイクプラッツ（H&Y Filters JAPAN）は、マグネット式・ねじ込み式の両方の装着に対応するフィルター「EVO」シリーズに、49mm径の特殊効果系を追加し、1月7日（水）に発売した。

H&Yが提供するGR III用、VLOGCAM ZV-1用のフィルターアダプターリングへの装着も可能。

加えて、「EVO Magnetic Adapter Ring」（40.5-49mm［ELA40.5-49］）を併用することで、ソニーの交換レンズ「FE 28-60mm F4-5.6」と「E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS」にも装着できる。

いずれも防汚・撥水・傷防止コートが施されている。

EVO-Series MRC Slim Black Promistフィルター Kit

ガラス内に練り込まれた黒い粒子が光を拡散し、ハイライトとシャドー部のコントラストを抑えるブラックミスト系のフィルター。ハイライトを和らげながら、全体のシャープさを大きく低下させないという。

効果の強度は1/2、1/4、1/8、1/16の4種類。1/2が最も強く、1/16が最も弱い。

今回、49mm径の1/4と1/8が追加された。

EVO-Series MRC Slim White Promistフィルター Kit

49mm（1/4、1/8）：8,880円（新製品） 67mm（1/2、1/4、1/8）：9,880円 72mm（1/2、1/4、1/8）：1万380円 77mm（1/2、1/4、1/8）：1万880円 82mm（1/2、1/4、1/8、1/16）：1万1,880円 86mm（1/4）：1万4,880円 95mm（1/2、1/4、1/8）：1万6,880円

ハイライトとシャドー部のコントラストを抑えることができるホワイトミスト系のフィルター。ガラス内の白い粒子が光を拡散させ、ドリーミーな柔らかい表現が可能だという。

「Black Promist」との違いは、日中でも効果が分かりやすく、星景写真でも扱いやすい点にある。

効果の強度表記も「Black Promist」と同じ。同様に49mm径の強度1/4と1/8が追加された。

EVO-Series Short 4X Cross フィルター Kit

49mm（1/4、1/8）：8,880円（新製品） 67mm（1/2、1/4、1/8）：9,880円 72mm（1/2、1/4、1/8）：1万380円 77mm（1/2、1/4、1/8）：1万880円 82mm（1/2、1/4、1/8、1/16）：1万1,880円 95mm（1/2、1/4、1/8）：1万6,880円

一般的なクロスフィルターと比べ、光の線が短く、控えめな4本線のクロス効果が得られる。イルミネーションなどの光源が多いシーンで、クロス効果が強く出過ぎてしまうような場合に適しているという。

回転させることで光条の角度が調節できる点は、一般的なクロスフィルターと共通。

提供：株式会社レイクプラッツ

49mm：8,880円（新製品） 67mm：9,880円 72mm：1万380円 77mm：1万880円 82mm：1万1,880円 95mm：1万6,880円