LE SSERAFIM¥µ¥¯¥é¤¬Ì¥¤»¤¿°µÅÝÅª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡ª°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Èþ¥¦¥¨¥¹¥È¤äÇ¼ª¥Ë¥Ã¥ÈË¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¡Ö¤«¤ï¤¤¤µ¤¬Å·ºÍ¡×¤È¥Õ¥¡¥óÌåÀä
LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤ÎSAKURA¡Ê¥µ¥¯¥é¡Ë¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡Û①LE SSERAFIM¥µ¥¯¥é¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤µ¤¬Å·ºÍ¡×¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È ②¥Ö¥é¥ó¥É¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë»£±Æ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥àー¥Óー ③¤³¤ÎÅß¤Î½éºîÉÊ¤òÊÔ¤à¥µ¥¯¥é ④TWICE¥â¥â¤Ë¤â¼êÊÔ¤ß¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È ⑤¥µ¥¯¥é¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤êÈù¾Ð¤àTWICE¥¸¥Ò¥ç¡õ¥Ê¥è¥ó¡Ê4ËçÌÜ¡Ë
¢£LE SSERAFIM¥µ¥¯¥é¡Ö¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÁ´Éô¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¥³¥é¥Ü¥Ö¥é¥ó¥É»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
µÜÏÆ¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ê¥·¥â¤¬Å¸³«¤¹¤ë¼ê¤Å¤¯¤ê¥¥Ã¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCouturier¡Ê¥¯¥Á¥å¥ê¥¨¡Ë¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¡£´ë²èÃÊ³¬¤«¤é·È¤ï¤Ã¤¿¥³¥é¥Ü¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSAKURA MIYAWAKI ¡ß Couturier¡×¤Ï¡¢1·î19Æü¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£ËÜÅê¹Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î»£±Æ»þ¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¹ç¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¡Ö<>¡×¤ËÂ³¤±¤Æ¡¢¡Ö»£±Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÁ´Éô¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¾¦ÉÊ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë»¶¤é¤·¤¿¥¦¥§ー¥Ö¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤Ë¡¢¤ª¤Ø¤½¤¬¤Î¤¾¤¯¥¯¥í¥Ã¥×¥É¾æ¤ÎÇò¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥Àー¥È¥Ã¥×¥¹¡¢¥Þ¥¹¥¿ー¥É¥«¥éー¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥Àー¤ò½Å¤Í¤¿¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤òÈäÏª¡£¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¤Ï¥ï¥¤¥É¥¸ー¥ó¥º¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥·¥çー¥È¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×¤ò¥¦¥¨¥¹¥È¤Ë½Å¤ÍÉÕ¤±¤·¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¸ú¤«¤»¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò¤Ä¤±¤¿¥«¥á¥é¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¾®²Ö¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤¿¥«¥Ã¥È¥±ー¥¡×¤ä¡Ö¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¤È¥Ïー¥È¤Î¥é¥Ö¥êー¥±ー¥¡×¤Ê¤É¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ýー¥Á¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢Ç¼ª¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°¦¤é¤·¤¤¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥·ー¥äー¥ó¥Ë¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×¡Ò¥Ö¥ëー¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ó¡×¤È¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éー¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡Ö¥Ë¥Ã¥È¥Ó¥¹¥Á¥§¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»Ñ¤âÈäÏª¡£¥Ë¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÉ³¤ò¿¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÛ¤Î¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤è¤¦¤ËÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ÆÈù¾Ð¤àÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¥Ë¥Ã¥ÈºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯²¹¤«¤Ê¸½¾ì¤Î¥àー¥É¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤µ¤¬Å·ºÍ¤Ç¤¹¡×¡ÖÉáÃÊ¤Î¤µ¤¯¤Á¤ã¤ó¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÉ½¾ð¤Ç´ò¤·¤¤¡×¡ÖÃå¤³¤Ê¤·¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¡ª¡×¡Ö¥¦¥¨¥¹¥ÈºÙ¤¤¡ª¡×¡ÖÁáÂ®Í½Ìó¤·¤¿¤è¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£