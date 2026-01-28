NHK Eテレ『The Wakey Show～福岡ソングパーティー』放送決定！ウェイキー役・幹葉のコメント到着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『The Wakey Show～福岡ソングパーティー』が2月に放送されることが決定した。

NHK福岡放送局開局95周年の特別企画として、2025年12月に『The Wakey Show ～福岡ソングパーティー』の公開収録が実施された。

福岡にゆかりあるアーティストの楽曲も登場し、歌にダンスに子どもも大人もたくさん盛り上がった。その模様が、2月の『The Wakey Show』内で放送・配信される。

Eテレ『The Wakey Show ～福岡ソングパーティー』

02/02（月）07:00～07:20、17:10～17:30（再放送）

02/09（月）07:00～07:20、17:10～17:30（再放送）他

※NHK ONEで同時配信／見逃し配信（放送後1週間）あり

