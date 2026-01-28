NHK Eテレ『The Wakey Show～福岡ソングパーティー』放送決定！ウェイキー役・幹葉のコメント到着
『The Wakey Show～福岡ソングパーティー』が2月に放送されることが決定した。
■ウェイキー役の幹葉、地域収録への熱い思いを込めたコメントが到着
NHK福岡放送局開局95周年の特別企画として、2025年12月に『The Wakey Show ～福岡ソングパーティー』の公開収録が実施された。
福岡にゆかりあるアーティストの楽曲も登場し、歌にダンスに子どもも大人もたくさん盛り上がった。その模様が、2月の『The Wakey Show』内で放送・配信される。
■ウェイキー役の幹葉、チーフプロデューサー コメント
■番組情報
Eテレ『The Wakey Show ～福岡ソングパーティー』
02/02（月）07:00～07:20、17:10～17:30（再放送）
02/09（月）07:00～07:20、17:10～17:30（再放送）他
※NHK ONEで同時配信／見逃し配信（放送後1週間）あり
番組サイト
https://www.nhk.jp/g/ts/YR7N88GR36/