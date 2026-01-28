二宮和也、映画『浅田家！』で自身が演じた写真家・浅田政志のドキュメンタリー番組のナレーションを担当

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

二宮和也が、自身が主役を務めた映画『浅田家！』（2020年公開）のモデルとして知られる写真家・浅田政志のドキュメンタリー『ドキュメント 20min. 写真家 浅田政志 “家族の15年”を撮る』（NHK総合 2月1日24時～放送）のナレーションを担当することが明らかとなった。

■東日本大震災後の“家族の15年”を撮るドキュメンタリー

ユニークな家族写真で、2009年に写真界の芥川賞といわれる『木村伊兵衛写真賞』を受賞した、写真家・浅田政志。

そんな浅田は、東日本大震災の発生直後「写真家としてできることをしたい」と岩手県野田村に入るが、深刻な被害を目の当たりにして「写真にできることはない」と心が折れたという。

そこで出会ったのが、津波で流された写真を洗浄し持ち主に返すボランティア。活動を通じて「写真にできることがたくさんある」ことを教えられたという。

そして浅田は「村に恩返しがしたい」と、撮影を希望する家族の「15年の歳月」を写真で表現することに挑む――。

1月26日に渋谷で行われた収録で二宮は、映像に出てくる浅田と野田村の家族のやりとりに時に微笑み、時に感じ入った表情で大きくうなずきながら、ナレーションを読み上げた。

浅田政志と二宮和也。東日本大震災から15年、NHKのドキュメンタリーでふたりが再びタッグを組む。

■二宮和也 コメント