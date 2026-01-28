二宮和也、映画『浅田家！』で自身が演じた写真家・浅田政志のドキュメンタリー番組のナレーションを担当
二宮和也が、自身が主役を務めた映画『浅田家！』（2020年公開）のモデルとして知られる写真家・浅田政志のドキュメンタリー『ドキュメント 20min. 写真家 浅田政志 “家族の15年”を撮る』（NHK総合 2月1日24時～放送）のナレーションを担当することが明らかとなった。
■東日本大震災後の“家族の15年”を撮るドキュメンタリー
ユニークな家族写真で、2009年に写真界の芥川賞といわれる『木村伊兵衛写真賞』を受賞した、写真家・浅田政志。
そんな浅田は、東日本大震災の発生直後「写真家としてできることをしたい」と岩手県野田村に入るが、深刻な被害を目の当たりにして「写真にできることはない」と心が折れたという。
そこで出会ったのが、津波で流された写真を洗浄し持ち主に返すボランティア。活動を通じて「写真にできることがたくさんある」ことを教えられたという。
そして浅田は「村に恩返しがしたい」と、撮影を希望する家族の「15年の歳月」を写真で表現することに挑む――。
1月26日に渋谷で行われた収録で二宮は、映像に出てくる浅田と野田村の家族のやりとりに時に微笑み、時に感じ入った表情で大きくうなずきながら、ナレーションを読み上げた。
浅田政志と二宮和也。東日本大震災から15年、NHKのドキュメンタリーでふたりが再びタッグを組む。
■二宮和也 コメント
この方を見ていると、【いかに真面目にコツコツと】を全力で楽しめるかで人生を彩る色彩が今より豊かになるのを教えてもらえる気がしてます。
今回もそれを教えてもらいました。
■番組情報
NHK総合『ドキュメント20min. 写真家 浅田政志 “家族の15年”を撮る』
02/01（日）24:00～24:20
近畿ブロック（大阪・京都・兵庫・和歌山・奈良・滋賀）は、02/06（金）11:30～11:50
再放送：02/04（水）11:30～11:50 ※一部地域別番組
※NHK ONE（新NHKプラス）で同時・見逃し配信予定
