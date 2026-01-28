日本精線 <5659> [東証Ｐ] が1月28日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比37.8％減の22.3億円に落ち込み、通期計画の32億円に対する進捗率は69.8％にとどまり、5年平均の74.9％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比3.1％減の9.6億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比20.5％減の9.9億円に減り、売上営業利益率は前年同期の9.7％→7.8％に悪化した。



株探ニュース

