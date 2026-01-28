＜茨城県を巡る人気日帰りはとバスツアー！＞
空中に実るいちご食べ放題&クーポンシートでお得にショッピング！
約１万円でお得に楽しめる日帰りはとバスツアー！

【出演者】
マヂカルラブリー
斉藤慶子
塩粼太智（M!LK）

【今回体験したバスツアー】
＜はとバスツアー＞
日本最大級の“茨城空中いちご”狩り食べ放題と国産霜降り牛ステーキ丼
[料金]大人：12,680円〜13,980円
　　　子ども：11,980円〜13,280円（6歳以上12歳未満）

【訪れた場所】
●霜降り牛ステーキ千（茨城県つくば市）
営業時間／平日・11:00〜14:30　(LO14:00)
　　　　　土・日・祝日・ 11:00〜15:00 (LO14:30)
　　　　※ディナータイム
　　　　　平日・土・日・祝日・17:30〜20:30(LO20:00)
定休日／毎水曜・第一火曜日

●あみプレミアム・アウトレット（茨城県稲敷郡）
＜営業時間＞
物販店舗・フードギャラリー／10:00〜20:00
レストラン／11:00〜21:00
カフェ／9:30〜20:00
休館日／年1回（2月）2026年は２/26(木)
[Lupicia Bon Marche（ルピシアボンマルシェ）]
営業時間／10:00〜20:00
・エトワールロゼ　　 600円
・メロン麦茶 　　450円
・ジョワイユ・ノエル　　520円
・クッキー　　　2,560円
※商品、価格などは撮影時の情報です。在庫がない場合があります。
[たち吉]
営業時間／10:00〜20:00
・サカナクン飯碗大　　　1,320円
・内りんごご飯碗　　　　　770円
・内釉花つなぎ深飯碗青と　　　1,430円
・白吹き三角飯碗　　　　　1,650円
・千段唐草特大飯碗　　　1,650円

●グランベリー大地（茨城県常総市）
受付時間／9:30〜14:20
案内時間／10:00から30分毎（最終案内・14:30）
[料金]
大人：1,400円〜4,500円・小学生：900円〜3,500円・3歳以上：500円〜2,500円

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
　変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります
　詳細は、店舗・施設のSNSまたは公式HPをご確認ください。

＜このグルメ誰の行きつけでＳＨＯＷ＞
豪華有名人がいきつけのお店を紹介！
一体誰のいきつけのお店なのかをスタジオで予想！

【出演者】
秋元真夏
トレンディエンジェル

＜お店をご紹介していただきました＞
山田邦子

【今回ご紹介したお店】 
●La CHIARA／ラ キアーラ（東京都港区）
営業時間／ランチ・11:30〜13:30
　　　　　カフェ or アラカルト・13:30〜14:30
　　　　　ディナー・18:00〜23:00
[料理]
・ブッラータチーズと苺　サラダ仕立て 　　　2,800円
・鮮魚のカルパッチョ　　　　　2,000円
・イタリア産モッツァレラチーズとバジルのトマトソース スパゲティ　1,800円

＜国民意識調査ビンゴ＞
アンケートの結果は･･･

「地元愛が強い有名人」

１位　サンドウィッチマン
２位　大泉洋
３位　井森美幸
４位　U字工事
５位　中山秀征
６位　博多華丸・大吉
７位　王林
８位　西川貴教
９位　ヒロミ