１月２８日（水）のヒルナンデス！★いちご食べ放題つき茨城を巡るはとバスツアー★スターの行きつけグルメ★国民意識調査ビンゴ
＜茨城県を巡る人気日帰りはとバスツアー！＞
空中に実るいちご食べ放題&クーポンシートでお得にショッピング！
約１万円でお得に楽しめる日帰りはとバスツアー！
【出演者】
マヂカルラブリー
斉藤慶子
塩粼太智（M!LK）
【今回体験したバスツアー】
＜はとバスツアー＞
日本最大級の“茨城空中いちご”狩り食べ放題と国産霜降り牛ステーキ丼
[料金]大人：12,680円〜13,980円
子ども：11,980円〜13,280円（6歳以上12歳未満）
【訪れた場所】
●霜降り牛ステーキ千（茨城県つくば市）
営業時間／平日・11:00〜14:30 (LO14:00)
土・日・祝日・ 11:00〜15:00 (LO14:30)
※ディナータイム
平日・土・日・祝日・17:30〜20:30(LO20:00)
定休日／毎水曜・第一火曜日
●あみプレミアム・アウトレット（茨城県稲敷郡）
＜営業時間＞
物販店舗・フードギャラリー／10:00〜20:00
レストラン／11:00〜21:00
カフェ／9:30〜20:00
休館日／年1回（2月）2026年は２/26(木)
[Lupicia Bon Marche（ルピシアボンマルシェ）]
営業時間／10:00〜20:00
・エトワールロゼ 600円
・メロン麦茶 450円
・ジョワイユ・ノエル 520円
・クッキー 2,560円
※商品、価格などは撮影時の情報です。在庫がない場合があります。
[たち吉]
営業時間／10:00〜20:00
・サカナクン飯碗大 1,320円
・内りんごご飯碗 770円
・内釉花つなぎ深飯碗青と 1,430円
・白吹き三角飯碗 1,650円
・千段唐草特大飯碗 1,650円
●グランベリー大地（茨城県常総市）
受付時間／9:30〜14:20
案内時間／10:00から30分毎（最終案内・14:30）
[料金]
大人：1,400円〜4,500円・小学生：900円〜3,500円・3歳以上：500円〜2,500円
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります
詳細は、店舗・施設のSNSまたは公式HPをご確認ください。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＜このグルメ誰の行きつけでＳＨＯＷ＞
豪華有名人がいきつけのお店を紹介！
一体誰のいきつけのお店なのかをスタジオで予想！
【出演者】
秋元真夏
トレンディエンジェル
＜お店をご紹介していただきました＞
山田邦子
【今回ご紹介したお店】
●La CHIARA／ラ キアーラ（東京都港区）
営業時間／ランチ・11:30〜13:30
カフェ or アラカルト・13:30〜14:30
ディナー・18:00〜23:00
[料理]
・ブッラータチーズと苺 サラダ仕立て 2,800円
・鮮魚のカルパッチョ 2,000円
・イタリア産モッツァレラチーズとバジルのトマトソース スパゲティ 1,800円
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです
変更の可能性がございますのでご了承ください
※現在臨時休業や営業時間変更の場合もあります
詳細情報は、店舗の公式SNS等をご確認ください
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＜国民意識調査ビンゴ＞
アンケートの結果は･･･
「地元愛が強い有名人」
１位 サンドウィッチマン
２位 大泉洋
３位 井森美幸
４位 U字工事
５位 中山秀征
６位 博多華丸・大吉
７位 王林
８位 西川貴教
９位 ヒロミ