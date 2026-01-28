＜茨城県を巡る人気日帰りはとバスツアー！＞

空中に実るいちご食べ放題&クーポンシートでお得にショッピング！

約１万円でお得に楽しめる日帰りはとバスツアー！

【出演者】

マヂカルラブリー

斉藤慶子

塩粼太智（M!LK）

【今回体験したバスツアー】

＜はとバスツアー＞

日本最大級の“茨城空中いちご”狩り食べ放題と国産霜降り牛ステーキ丼

[料金]大人：12,680円〜13,980円

子ども：11,980円〜13,280円（6歳以上12歳未満）

【訪れた場所】

●霜降り牛ステーキ千（茨城県つくば市）

営業時間／平日・11:00〜14:30 (LO14:00)

土・日・祝日・ 11:00〜15:00 (LO14:30)

※ディナータイム

平日・土・日・祝日・17:30〜20:30(LO20:00)

定休日／毎水曜・第一火曜日

●あみプレミアム・アウトレット（茨城県稲敷郡）

＜営業時間＞

物販店舗・フードギャラリー／10:00〜20:00

レストラン／11:00〜21:00

カフェ／9:30〜20:00

休館日／年1回（2月）2026年は２/26(木)

[Lupicia Bon Marche（ルピシアボンマルシェ）]

営業時間／10:00〜20:00

・エトワールロゼ 600円

・メロン麦茶 450円

・ジョワイユ・ノエル 520円

・クッキー 2,560円

※商品、価格などは撮影時の情報です。在庫がない場合があります。

[たち吉]

営業時間／10:00〜20:00

・サカナクン飯碗大 1,320円

・内りんごご飯碗 770円

・内釉花つなぎ深飯碗青と 1,430円

・白吹き三角飯碗 1,650円

・千段唐草特大飯碗 1,650円

●グランベリー大地（茨城県常総市）

受付時間／9:30〜14:20

案内時間／10:00から30分毎（最終案内・14:30）

[料金]

大人：1,400円〜4,500円・小学生：900円〜3,500円・3歳以上：500円〜2,500円

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。

変更の可能性がございますのでご了承ください。

※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります

詳細は、店舗・施設のSNSまたは公式HPをご確認ください。

＜このグルメ誰の行きつけでＳＨＯＷ＞

豪華有名人がいきつけのお店を紹介！

一体誰のいきつけのお店なのかをスタジオで予想！

【出演者】

秋元真夏

トレンディエンジェル

＜お店をご紹介していただきました＞

山田邦子

【今回ご紹介したお店】

●La CHIARA／ラ キアーラ（東京都港区）

営業時間／ランチ・11:30〜13:30

カフェ or アラカルト・13:30〜14:30

ディナー・18:00〜23:00

[料理]

・ブッラータチーズと苺 サラダ仕立て 2,800円

・鮮魚のカルパッチョ 2,000円

・イタリア産モッツァレラチーズとバジルのトマトソース スパゲティ 1,800円

＜国民意識調査ビンゴ＞

アンケートの結果は･･･

「地元愛が強い有名人」

１位 サンドウィッチマン

２位 大泉洋

３位 井森美幸

４位 U字工事

５位 中山秀征

６位 博多華丸・大吉

７位 王林

８位 西川貴教

９位 ヒロミ