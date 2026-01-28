佐久間宣行、DRAW▲MEは「年齢構成だけ見ればトニセンとカミセン」 「NOBROCK TV」初イベントの理由も明かす
YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」初のイベント『NOBROCK FES 2026 〜夢を語ったら叶っちゃった夜〜』記者会見が28日、都内で行われた。森脇梨々夏がリーダーとなり、立野沙紀、二瓶有加、福留光帆、風吹ケイ、みりちゃむが集結したアイドルグループ・DRAW▲（ハート）MEのメンバーと、佐久間宣行氏が出席した。
【集合ショット】わちゃわちゃが可愛い！DRAW▲ME＆佐久間宣行
チャンネル登録者数306万人の人気チャンネルは、総合プロデューサーの佐久間氏が企画・出演・プロデュースをする芸人とのバラエティー番組。そして、無名のキャストを出演させて売れていくように魅力を引き出している。
出演者の森脇梨々夏がサブチャンネルで佐久間宣行に、「アイドルグループを結成して1日限定アイドルはどうですか？1日だけなら歌って踊ってみたい！」と語ったことがきっかけとなり、夢を叶えるイベントが実現。森脇梨々夏がリーダーとなり、立野沙紀、二瓶有加、福留光帆、風吹ケイ、みりちゃむが集結し、アイドルグループ・DRAW▲（ハート）MEを結成。グループ名は、福留がギャンブル好き、この6人が博打的な感じもありつつ、視聴者に選んでもらえたこと、歌詞にある”見つけてくれてありがとね”などから、佐久間が名づけた。
この日の会見で、佐久間氏は「イベントまで、もう1週間を切っていて、きのうリハーサルもやったんですけど、芸人さんとYouTubeに出てくださっているみなさんとのシナジーがすごくて。笑えてエモくなれる、すごくイベントになるなと思っています」と紹介。
楽曲のダンスに関する話題では、福留が「私も経験者ですけど、私よりも全然経験がある二瓶ちゃんがよりよく、団結力を高めようと、みんなにご指導ご鞭撻のほどをいただきました」と笑顔で呼びかけると、二瓶が「ねぇ！思ってもないことを（笑）！」とわちゃわちゃ。福留が「二瓶ちゃんが、私とか梨々夏に『こうしなさい！』とか言ってくれて」と続けると、二瓶は「福留に関しては、きょうも朝からずっと話していて『福留、静かにして！』って何度言ったかわからない（笑）。でも裏を返すと、ミュージックビデオの撮影の時とかも、福留が朝から夜まで明るくケラケラいてくれるので、私はすごく助けられた」とやさしく呼びかけた。
これを受けて、福留が「二瓶ちゃんも、30歳だけど、夜まで…」とあえて年齢を強調して呼びかけると、二瓶は「年齢を大きく言わなくていいの（笑）！」とすかさずツッコミ。佐久間氏が「年齢構成だけはトニセンとカミセンって言われているもんね（笑）。年齢構成だけだけどね！」と笑わせていた。
イベントの最後には、佐久間氏が「5年前にテレビ東京をやめて、YouTubeを立ち上げた時に、YouTubeではテレビではできない企画、それとテレビではなかなか出せない芸人さんの面白さとか、見つかってない人のステキなところとか、そういうものを見つけたいって言っていたんです。それが5年経って、チャンネルからテレビとはまた違って面白いねっていう芸人さんがたくさん出てきたり、企画がNetflixにいったり、いくつかあったんですけど、イベントはなんでやっていないのって言われていたんです」とコメント。
続けて「僕はラジオの番組も持っているので、そこでイベントをやるのでわかるのですが、イベントって、人前に見せたい人とか、人前に見せたいコンテンツっていうのがないとやらないよと言っていた。それが、ついに森脇さんの言葉をきっかけに、たくさんの人に見ていただきたい人に出会えたので。そして、曲が出来上がったっていうのもあって。彼女たちが頑張ったからそうなったんですけど、彼女たちを見ていて、芸能の世界ってけっこう難しいんですけど、頑張っていれば誰かが見つけてくれて人生変わることがあると、そんなのを感じて、またいろんな人が頑張れるんじゃないかなと。ステージを通して、彼女たちの何か1個、奇跡がかなう瞬間を目撃してほしいなという風に思います」と言葉に力を込めていた。
