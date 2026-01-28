『相棒 season24』予告に人気キャラ登場でまたしてもトレンド入り 前シーズンでも大きな話題に
シリーズ誕生25周年を迎え、杉下右京（水谷豊）×亀山薫（寺脇康文）の“黄金コンビ”が通算11シーズン目に突入するテレビ朝日系連続ドラマ『相棒 season24』（毎週水曜 後9：00）の第14話が、28日に放送される。第14話『薔薇と髭の告発』には、『相棒』シリーズ屈指の人気キャラクター・ヒロコママ（深沢敦）が登場する。
【写真】登場時に毎回鮮烈なインパクトを残す人気キャラ
東京・新宿で、ゲイバー『薔薇と髭と…。』を営んでいるヒロコママ。おせっかいで人情家、そしてとにかくハイテンションという濃厚なキャラで、『相棒』ファンを虜にしてきた。『season１』第3話（2002年10月）で初登場して以来、度々事件にからんでは特命係と親交を深め、前回登場した『season23』第6話（2024年11月27日放送）ではまさかの殺人容疑者となったり、手料理“ヒロコスペシャル”を披露したり…と大きな話題を巻き起こしている。
ヒロコママはこのところ、放送前週に次回予告が流れただけでXのトレンド入りをはたすことが常だったが、今回も先週の第13話放送終了直後に次回予告でヒロコママの姿が映し出されると、SNSにコメントが続々。特に第13話は杉下と亀山が不気味な新世代フィクサー・浦神鹿（毎熊克哉）の過去に迫っていく“戦慄回”だっただけに、「事件は解決したけど何も解決してない感じ。浦が気持ち悪くて“ひぇ…”となりながら見てたから予告のヒロコママに救われた」「うわ〜ヤバい相手に好かれたものだな…。来週ヒロコママでホッとした…」「浦の後にヒロコママとか温度差…」などとファンも大盛り上がりで、またしても“ヒロコママ”がトレンド入りを成し遂げた。
今夜放送の第14話『薔薇と髭の告発』では、またしてもヒロコママから特命係にSOSが舞い込む。ヒロコママの知人弁護士・吉澤大悟（濱津隆之）が、アパレル企業の男性社員殺害事件で捜査一課の追及を受けており、心配だという。
被害者が勤めていた会社はブラック企業の疑いがあり、最近も女性社員が自殺したばかり。吉澤はその女性から依頼を請けていたらしいのだが、一課の調べによると、殺された男性社員に最後に電話をかけたのが吉澤だと判明。しかしながら、吉澤は守秘義務があるからと通話内容について頑なに黙秘。
やがて、被害者の男性が、会社の不正行為を通報する“公益通報”をしたことが、事件の引き金となった可能性が浮上。しかも会社の社長が通報者を特定しようとしていたという情報がリークされ、疑惑は一気に社長に傾いていき…!?ところが、薫がひそかに調べたところ、吉澤にも不穏な影がちらついていることが発覚。ヒロコママは「他人のことばかり心配しているやさしい人」だと吉澤のことを全面的に信頼しているが、はたして人情派弁護士がひた隠している真実とは。そして、2つの死につながりはあるのか。ヒロコママが呼び寄せた事件の真相が明かされる。
