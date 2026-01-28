女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の公式インスタグラムが28日までに更新され、キャストたちのオフショットを公開した。

同番組は「庄田役の濱正悟さんは、昼食シーンを撮影するまでは、サワ役の円井わんさんとあまり話さないようにしていたそうです」「“そのせいか撮影中にものすごく緊張して、そばの味がわからなかった”と話してくださいました」と濱について明かし、サワ役の女優・円井わんと庄田役の俳優・濱正悟のオフショットを公開。

28日に放送された第83話では、日曜も試験勉強に励んでいた野津サワ（円井）が庄田（濱）と2人きりでお昼を食べに行くことになり花田旅館を訪れた。蕎麦を食べながらサワが「初めてなんです。こうやって、男の方と食事をするのが」と明かすと、庄田も「わしもこれが初めての、女性と2人きりの食事だ」「だから心臓が蕎麦と一緒に口から飛び出しそうで、それでただただしゃべって誤魔化そうと」「でも、なんかよかった、おサワさんも初めてで」と打ち明けた。

この投稿には「とても初々しいステキなシーンでした」「ステキなお似合いツーショット」「小泉八雲邸のすぐ近くにおいしいお蕎麦屋さんを思い出しました」「おサワちゃんには幸せになって欲しいです」「めちゃくちゃ良いシーンでしたー！」などの声が寄せられている。