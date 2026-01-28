俳優の東ちづるが２７日にＸに、憲法についての考えを投稿した。

東は「憲法は、国がもっと強くなるための、やりたいことを実現するためのマニュアルだと思われがちかも。実はその逆。政府・権力を縛るもの。暴走を止めるブレーキ」とその役割についての考えを示した。その上で東は「そのブレーキを緩めたら、どんな思想の人が操縦するかわからない。それが良かれと思って、だとしても。政府・権力は、善人前提ではなく、結局“生身の人間”。善意、恐怖、怒り、空気などが、時として判断を狂わせる。国民の命に関わることに対して『できることを増やす』という発想は危険。『やってはいけない』ことを決める」と投稿した。

別のＸで東は「○憲法９条あれこれ」として９条による意義を「参戦を“断るための理由”として機能し、アメリカの代理戦争に駆り出されにくい」などと５項目を示した。「わざわざ憲法を変えて、リスクを増やす理由が見当たらない。改憲は、“必要だから”ではなく、“変えたい人の政治的意図”があるからでは？具体的に、９条のどの部分が何の問題を起こしているのだろう？」と記した。