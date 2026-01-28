アドレナリン全開のホラー映画『MALUM 悪しき神』、本ビジュアル＆予告編解禁
ジェシカ・スーラが主演するホラー映画『MALUM 悪しき神』より、本ビジュアルと予告編が解禁された。
【動画】ホラーファン熱狂！ 出血量MAX！ 『MALUM 悪しき神』予告編
警察官のウィル・ローレンは、かつて悪名高いカルト教団の教祖ジョン・マラムを射殺したのち、不可解な行動により命を落とした。事件から1年、ウィルの娘であるジェシカは父の不審な死の謎を解明するため、自らも警察官となり、彼が最後に勤務していた旧警察署での深夜勤務を志願する。街はカルト教団の信者たちであふれかえり、たった一人の夜警はやがて次々と恐ろしい超常現象に見舞われ、ついにジェシカは父の死とカルト教団の恐るべき真相へと近づいていく…。
監督は、『ヘル・レイザー』や『キャンディマン』で知られる小説家であり映画監督のクライヴ・バーカーに弟子入りし、『クライヴ・バーカー ドレッド[恐怖]』（2009）で監督デビューを果たしたアンソニー・ディブラシ。北村龍平監督『ミッドナイト・ミート・トレイン』（2008）のエグゼクティブ・プロデューサーを務めた経験を持ち、その後『ラスト・シフト／最期の夜勤』（2015）で国際的に高く評価を受けた。
主演は『スプリット』（2017）などで知られるジェシカ・スーラ。『クライモリ』（2021）のチェイニー・モローが悪名高いカルト教団の教祖ジョン・マラム役を務める。
解禁となった本ビジュアルは、WEB版と劇場掲出用でそれぞれ異なるバージョンを用意。劇場では、WEB版とは一線を画した“過激バージョン”を掲出する。
映画『MALUM 悪しき神』は、2月27日より全国公開。
