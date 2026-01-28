なにわ男子、新曲「スキスギ」をアピール 忘年会エピソードも告白
なにわ男子の西畑大吾、大西流星、道枝駿佑、高橋恭平、長尾謙杜、藤原丈一郎、大橋和也が28日、都内で開催された『スギ薬局50周年 新CM発表会』に出席。CDデビュー5周年イヤーで、同社の50周年のアンバサダーを務めるなにわ男子は、CMソング「スキスギ」の魅力や、忘年会にまつわるエピソードを明かした。
【写真】なにわ男子が勢ぞろい！ 『スギ薬局50周年 新CM発表会』の様子
大橋は「僕たちも5周年ということで、スギ薬局さんも創業50周年ということで、すごく縁を感じていて。皆さんにこれまで以上の感謝を伝えつつ、スギ薬局に来てくださる皆さん、そして今からスギ薬局に行かれる方々にも、スギ薬局の魅力をたくさん伝えられるように、僕たちは精一杯頑張ります。皆さんよろしくお願いします」と笑顔。
新曲「スキスギ」について、高橋は「めちゃくちゃ明るくて、僕ららしいすごくキャッチーな曲となっていると思います。この曲を聞いて、より僕たちのことやスギ薬局さんのことが『もう好きすぎる！』となってくれたらうれしいですね」とアピール。長尾は「スギという文字がたくさん散りばめられています。この前、振り入れをしまして。ハートを作る振付をしたんですけど、ハートし過ぎの振付になっているので、そちらも見ていただきたいです」と話した。
「○○スギて感謝を伝えたい人」を聞かれた長尾は、「なにわ男子、本気スギ」としたうえで、グループの忘年会の支払いをじゃんけんで決めていることに言及。この時に支払ったという道枝は「すき焼きを食べて、結構…自分史上一番の食費だったなっていうぐらいです。でもメンバーに払えたことがすごく誇らしかったです」と笑顔で振り返った。
最後に西畑は「なにわ男子としても、CDデビュー5周年イヤーというタイミング。先ほど大橋さんもおっしゃっていましたが、ご縁をすごく感じております。スギ薬局さんみたいに50周年を迎えられるようなグループでありたいと思いますので、これからも応援していただきたいです」と語っていた。
