二宮和也、NHKドキュメンタリーでナレーション担当 写真家・浅田政志氏が撮る「家族の15年」【コメントあり】
写真家・浅田政志氏のドキュメンタリー番組『写真家 浅田政志 “家族の15年”を撮る』が2月2日、NHK総合で深夜0時より放送される。ナレーションを、映画『浅田家！』で浅田政志を演じた二宮和也が務める。
【画像】『写真家 浅田政志 “家族の15年”を撮る』シーンショット
浅田氏は、ユニークな家族写真で2009年に写真界の芥川賞といわれる「木村伊兵衛写真賞」を受賞した。東日本大震災の発生直後、「写真家としてできることをしたい」と岩手県野田村に入るが、深刻な被害を目の当たりにして「写真にできることはない」と心が折れた。そこで出会ったのが津波で流された写真を洗浄し持ち主に返すボランティア。活動を通じて「写真にできることがたくさんある」ことを教えられたという。
その浅田氏が「村に恩返しがしたい」と、撮影を希望する家族の「15年の歳月」を写真で表現することに挑む。
1月26日に東京・渋谷で行われた収録。二宮は、映像に出てくる浅田氏と野田村の家族のやりとりに時に微笑み、時に感じ入った表情で大きくうなずきながら、ナレーションを読み上げた。
●二宮和也、コメント
この方を見ていると、【いかに真面目にコツコツと】を全力で楽しめるかで
人生を彩る色彩が今より豊かになるのを教えてもらえる気がしてます。
今回もそれを教えてもらいました。
