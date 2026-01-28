「ブルーインパルス」との交流も

2026年1月28日、沖縄県の航空自衛隊那覇基地に、韓国空軍の第239特殊飛行大隊所属の9機のT-50B「ゴールデンイーグル」ジェット練習機が飛来しました。同部隊は「ブラックイーグルス」の名称で有名なアクロバットチームで、2月上旬にサウジアラビアで開催される「ワールド・デフェンス・ショー2026」に参加するために移動中であり、那覇基地には移動途中の給油のため立ち寄りました。また、チーム支援のためのC-130輸送機1機も同行していました。

【写真】すごすぎ…これが「ブラックイーグルス」の本気の展示飛行の様子です

「ブラックイーグルス」の初飛来は、航空自衛隊側も貴重な機会だと認識しており、日韓の防衛上の相互理解と部隊交流を行うため、同じ任務を行う航空自衛隊のアクロバットチーム「ブルーインパルス」のT-4練習機を那覇基地に派遣。韓国空軍と航空自衛隊のそれぞれのアクロバットチームが交流を果たしています。

航空自衛隊や韓国空軍に限らず、世界の軍隊では自国のパイロットの高い技量の誇示と組織の広報活動のために軍用機で曲芸飛行を行うアクロバットチームを運用しています。アメリカ空軍の「サンダーバーズ」、アメリカ海軍の「ブルーエンジェルス」、イギリス空軍の「レッドアローズ」、ロシア空軍の「ロシアンナイツ」など、アクロバットチームは国や組織ごとに存在しています。

しかし、所属する国の人々から見れば、それは軍や防衛力の広報活動部隊というだけでなく、パイロットという職業や「空の世界への憧れ」を連想させる象徴的な存在であり、それは日本国内の航空祭における「ブルーインパルス」の人気を見ても明らかでしょう。同様な人気と羨望のまなざしが向けられているのは、世界各国のアクロバットチームでも同様なのです。

黒鷹の愛機は金鷹 ブラックイーグルスの愛機とは？

「ブラックイーグルス」が現在運用している機体は、アメリカのロッキードマーティンが技術支援して韓国のKAIが開発したT-50「ゴールデンイーグル」練習機です。軍のアクロバットチームでは、その国の航空機開発能力をアピールする意味で国産機を使うことが多く、航空自衛隊のブルーインパルスも川崎重工のT-4練習機を使用しています。

T-50も操縦訓練を行う練習機ですが、こちらは初飛行が2002年と比較的新しく（T-4の試作機の初飛行は1985年）、戦闘機操縦訓練に対応するため、練習機としての性能も高度化されています。パイロットの操作を電気信号で翼面に伝える「フライ・バイ・ワイヤ」式操縦装置やアフターバーナー付きの高出力エンジンによって、T-4と比べてより激しい機動や高速飛行が可能となっており、ブラックイーグルスの演技を実際に見ればその違いを実感できることでしょう。

また、演技中の機体の数も、「ブラックイーグルス」は「ブルーインパルス」よりも2機多い8機編成となっており、この機数によって編隊飛行時の密度や演技パターンの幅が大きく広がっています。

鷹と稲妻、どっちがスゴイ？

航空ファンの間では、「ブラックイーグルス」と「ブルーインパルス」の比較と評価がしばし話題になります。軍のアクロバットチームは世界中に存在しますが、隣国である韓国は日本から行きやすく、日本人の熱心なファンたちは隔年開催のソウルエアショー等で「ブラックイーグルス」の演技を見ることが出来、実際に見た人々の多くが同チームの演技を賞賛しています。



「ブラックイーグルス」では白だけでなく、色付きのスモークも併用している（布留川 司撮影）。



その一方で、日韓両国のアクロバットチームが同じ会場で共演や、双方の国を訪れる機会は、政治・外交的な要素が絡むため実現は容易ではありません。実際、「ブラックイーグルス」の飛来計画は、UAEで開催される「ドバイエアショー2025」に参加するために昨年11月にも予定されていましたが、日本側が「日韓防衛当局間の調整が十分ではなかった」として承認を撤回。各社報道では、直前に同部隊が竹島周辺の飛行が影響した可能性を報じるメディアもあります。

それでも、安全保障環境が変化する現在の状況や、北朝鮮情勢や朝鮮半島有事への備えを踏まえれば、日韓の防衛上の相互理解と協力体制の構築は不可欠であり、今回のアクロバットチーム同士の交流は、その象徴的な第一歩になったのかもしれません。