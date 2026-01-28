Threadsで話題になっているのは、センスがありすぎる張り紙。わんこへの優しさがあふれる文言は記事執筆時点で180万回を超えて表示されており、「優しい世界」「素晴らしい配慮」「なんてかわいいんだろう」などのコメントの他、2万9000件のいいねが寄せられることとなりました。

工事現場で見つけたのは…

Threadsアカウント「yoyochan160303」の投稿主さんは、「よーちゃん」というわんことの暮らしを紹介しています。この日、よーちゃんのお散歩に行ったときのこと。とある工事現場で、「張り紙」を見つけたそうです。タバコのポイ捨てを注意する張り紙の横に掲示されていたのは、「飼い主さまへ」と書かれた張り紙でした。

張り紙には、「犬のうんちは持ち帰ってください」という内容のもの。街中でよく見かける注意喚起でしたが、かわいいイラストも添えられていました。ポップなフォントからも、なんとなく柔らかな印象を持ったといいます。

あまりにかわいい張り紙にホッコリ

そして、さらに下を見てみると…。ちょうど足元あたりの位置に、もう1枚の張り紙が掲示されていたそうです。犬のイラストと「わんちゃんへ」という表題とともに書かれていた内容は…。

「わんわわん わわんわわわんわん」

という謎の言葉！！犬語と思われるメッセージは、表題の通り「わんちゃん」に向けて書かれたものだったのです。

張り紙の位置が低すぎるのも、わんちゃんの目に留まりやすいよう掲示されたためでした。あまりに優しい注意喚起に、投稿主さんも思わずホッコリしてしまったとか…。

もしかして、現場監督さんは愛犬家…！？そんな微笑ましい妄想をしてしまう平和なエピソードでした♡

この投稿には、「愛があるね」「やり方が上手だなぁ」「こんな心の余裕のある人になりたい」など、多くのコメントが寄せられています。

