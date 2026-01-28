デル・テクノロジーズは、最新CPUとなるインテル Core Ultra シリーズ3 プロセッサーを搭載したCopilot+ PC「Dell XPS 14」、「Dell XPS 16」、「Dell 24 AIO」、「Dell 27 AIO」の4製品を発表した。

【画像】復活したXPSシリーズも含む商品画像一覧

今回発表された製品には、廃止されたシリーズ「XPS」が復活したほか、オールインワンの一体型PCが含まれている。

復活したXPSシリーズには、14インチと16インチのディスプレイを持つ2種類の商品がラインナップされている。

過去のXPSやDell Premiumに対して寄せられた多くのフィードバックを反映し、ファンクションキーを復活させ、タッチパッドの境界を視覚からも判別できるようにラインを追加した。

ディスプレイは、非光沢高輝度500nits / 100% sRGBの2Kディスプレイと、反射防止加工・高輝度高精細400nits / 100% DCI-P3の2.8K OLED（16は3.2K OLED）ディスプレイの2種類が用意されている。

ディスプレイは120Hzの可変リフレッシュレート、Dolby Visionなどに対応するほか、EyeSafeテクノロジーにより色の再現性を損なうことなくブルーライトによる負荷を軽減している。

カラーはグラファイトとシマー（3月中旬追加予定）の2色展開だ。一部搭載モデルはすでに予約受付を開始しており、他モデルなどは随時予約受付を開始する。

『Dell 24 AIO』、『Dell 27 AIO』は、オールインワンパソコンであるDell AIOシリーズの最新機種だ。

『Dell 24 AIO』は23.0インチ FHDディスプレイのノンタッチ式とタッチ式の2種類のオプションを展開している。「Dell 27 AIO」は27.0インチ FHDディスプレイのノンタッチ式とタッチ式、ノンタッチ式のQHDディスプレイの3種類のオプションを展開する。また、プライバシー シャッター付Windows Hello対応FHD+IRカメラは一部の構成のみ4Kカメラにアップグレードが可能となっている。

コンパクトな省スペース設計のシャーシを採用し、VESAマウントに対応している。

『Dell 24 AIO』、『Dell 27 AIO』は2月10日より予約受付を開始する予定だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）