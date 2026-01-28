ガーミン、GPSスマートウォッチ「Venu X1」に新色French Gray
ガーミンジャパンは1月22日、同社のGPSスマートウォッチ「Venu X1」に新色French Gray（フレンチグレイ）を追加した。同日から販売を開始している。価格は108,000円。
Venu X1の新色French Gray
「Venu X1」は、Garminウォッチ史上最大となる2インチのAMOLEDスクエア型カラーディスプレイと、厚さ7.9mm・重さ40gの薄型軽量ボディを採用。ゴルフやアウトドアなどでの利用時に見やすい、視認性の高い高輝度ディスプレイを備えている。
ランニングやゴルフ、筋トレ、バイク、登山など、100種類以上のアクティビティに対応するほか、シリーズ初となる地図機能も搭載。GPSによる位置確認やナビゲーションも受けられる。
新色のFrench Grayは、シーンやファッションを選ばず着用できるニュアンスカラー。細部にはSoft Goldを配してプレミアム感を高めた。本体サイズはW41×D7.9×H46mm、重さは40g。バンド素材はナイロン。
Venu X1の新色French Gray
「Venu X1」は、Garminウォッチ史上最大となる2インチのAMOLEDスクエア型カラーディスプレイと、厚さ7.9mm・重さ40gの薄型軽量ボディを採用。ゴルフやアウトドアなどでの利用時に見やすい、視認性の高い高輝度ディスプレイを備えている。
新色のFrench Grayは、シーンやファッションを選ばず着用できるニュアンスカラー。細部にはSoft Goldを配してプレミアム感を高めた。本体サイズはW41×D7.9×H46mm、重さは40g。バンド素材はナイロン。