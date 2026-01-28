平野綾、ミニスカユニフォーム姿の始球式オフショット公開「笑顔が可愛すぎる」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/01/28】声優・歌手の平野綾が1月27日、自身のInstagramを更新。ユニフォーム姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】38歳美人声優「ユニフォーム姿が珍しくて二度見」ミニスカで美脚スラリ
平野は「昨年に引き続き、東京グレートベアーズの始球式を務めさせていただきました」とつづり、1月25日に行われたバレーボールSV.LEAGUEの東京グレートベアーズ対ヴォレアス北海道戦でのオフショットを複数公開。チームのユニフォームであるピンクのTシャツに深いグリーンのミニスカートを合わせた、美しい脚が際立つスポーティーな装いを披露した。
また、ハーフタイムに歌唱し「神聖なコートで歌わせていただくなんて初めてで最高に楽しかったです」と報告している。
この投稿にファンからは「美脚にびっくり」「スタイル抜群」「ユニフォーム姿が珍しくて二度見した」「生歌を聞きたかった」「笑顔が可愛すぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
