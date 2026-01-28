納得できない！長く付き合った元カレの「新しい彼女」９パターン
元カレに新しく彼女ができると、誰しもちょっと複雑な心境になり、どんな相手か気になるものです。相手によっては「ウソでしょ！？」と叫びたくなることも…。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「女性が我慢ならない長く付き合っていた元カレの『新しい彼女』」をご紹介します。
【１】自分だけ幸せそうで腹が立つ「高嶺の花の女」
「正直ムカつく（苦笑）。自分だけ幸せになりやがってー」（２０代女性）など、彼氏があまりに条件のいい彼女を作ると、単純にその幸せに嫉妬する女性もいるようです。とはいえこれは、弁解の必要はありません。ノロケすぎだけには注意しましょう。
【２】よく考えろと言いたくなる「出会ったばかりの女」
「別れてすぐ知り合った女と付き合うとか、ただ寂しいだけじゃん」（２０代女性）など、相手選びが軽率に見えてしまうと、元カレのことが心配になる女性もいるようです。心が弱っている時期ではあるので、よく考えての選択か、自分に問い直してみましょう。
【３】騙されてるんじゃないかと言いたくなる「小悪魔系の女」
「相手は本気じゃないんじゃない？」（２０代女性）など、男心を翻弄するタイプの女性との交際がわかると、「騙されないで！」と口出ししたくなる女性もいるようです。失恋のショックで騙されやすくなっているかもしれないので、慎重に新しい交際相手の行動を見守りましょう。
【４】納得がいかない、自分よりも「外見が劣っている女」
「あんな女のどこがいいの？ それとも私はあれ以下？」（２０代女性）など、あまりかわいくない女性を選ぶと、自分の魅力に自信がなくなる女性もいるようです。特に男性から別れを切り出した場合、女性のショックは半端なものではないと想像されます。
【５】自分との二股疑惑さえ浮かんでしまう「女友達だった女」
「友達だって言ってたじゃん！ あれはウソ？」（２０代女性）など、女友達として彼女に紹介したことのある女性と付き合うと、浮気疑惑さえわいてきそうです。そう思われたくなければ、半年以上は交際を待ったほうがいいでしょう。
【６】交際自体が間違いと言われた気がする「前に付き合っていた女」
「じゃあ何で私と付き合ったのよ（泣）」（２０代女性）など、元カノの前に付き合っていた女性とヨリを戻すと、交際自体が否定されたように感じる女性もいるようです。特に直近の元カノの場合、ひどく恨まれることもあると肝に銘じましょう。
【７】人間不信に陥りそうな「自分の友達の女」
「付き合ってるときから好きだったの！？」（２０代女性）など、元カノの女友達と付き合うと、誰も信じられなくなる女性もいるようです。友情にヒビが入ることはまず間違いないので、基本的にはタブーな相手と心得ましょう。
【８】結局若さか…自分よりずいぶん「若い女」
「特に年下の元カレが若い女と付き合うと、若さに負けたような気がする」（３０代女性）など、元カノより若い女性を選ぶと、「おばさんはイヤ」と言われたようで落ち込む女性もいます。もし新しい彼女が別れの原因なら、まわりから聞かされる前に自分で伝えたほうが、女性のショックが少ないでしょう。
【９】自分への愛を疑ってしまう、「真逆のタイプの女」
「本当はそういうのがタイプなの？」（２０代女性）など、元カレが自分とまったく違うタイプの女性と付き合うと、「好かれていなかったのではないか」と考える女性もいるようです。交際中マメに愛情表現をしていれば、たとえ別れてもそんな疑念は持たれないでしょう。
ほかにも「こんな新彼女に元カノは我慢ならない」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
