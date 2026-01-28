Ｊ１清水エスパルスは２８日、三保グラウンドで練習を行った。今季の主将にはＭＦ宇野禅斗（２２）が就任。主将が３人体制だった２０２０年には、当時２１歳のＤＦ立田悠悟（現Ｊ１岡山）が務めたが、単独ではクラブ史上最年少となる。

サッカーキャリアで初めて大役を務める宇野は「誰かを理想にしているわけではなく、自分なりにやるしかないと思っています。やってみないと分からない部分もありますが、まずはサッカー。ピッチ上でチームを引っ張っていくことを意識しています」と語った。主将就任は、１５日から２４日にかけて行われた鹿児島キャンプの中盤に、吉田孝行監督（４８）から伝えられたという。宇野は２０２４年に町田から加入し、清水では３季目。昨季はキャリアハイとなるリーグ戦２７試合に出場、開幕スタメンを勝ち取って主力として定着。東アジアＥ−１選手権（韓国）では日本代表としてもプレーした。

一方で、７月中旬の横浜ＦＣ戦で負傷交代して以降は、ケガの影響もあり出場機会が減少。それだけに今季については「しっかりスタメンを張ってきた選手として、まずは百年構想リーグのすべての試合に出場することにこだわっていきたい」とし、今年を「覚悟の年」と位置づけていた。その中で「初めて一緒にやる監督に主将を任せていただけたのは、本当にうれしいです」と笑顔を見せた。

主将就任が発表された２７日のミーティングでは、チームに向けてあいさつも行った。

今季の副主将は、昨季主将のＦＷ北川航也（２９）、ＭＦマテウス・ブエノ（２７）、ＤＦ蓮川壮大（２７）。宇野は「すごく心強い３人なので、頼れるところは頼りながら、先輩たちにいろいろ話を聞いてやっていければと思います」。最年少主将として、清水をけん引する覚悟だ。（伊藤 明日香）