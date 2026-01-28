

岡山・南区で発生した山火事 2025年3月

2025年3月23日に岡山市南区で発生した大規模林野火災から10カ月がたちました。災害の記憶を風化させず、市民の防火意識を向上しようと、岡山市消防局が「STOP山火事プロジェクト」を実施しています。

2026年2月7日に岡山芸術創造劇場ハレノワで「消防音楽隊市民ふれあいコンサート」、3月2日に岡山理科大学で「特別消防訓練」、3月2日と3日に岡山市役所で「南区大規模林野火災に関するパネル展」などを開催します。また3月31日までの期間中、啓発イベントや消防訓練など様々な取り組みを行います。

岡山消防局によりますと、この冬は例年と比べて降水量が少なく、林野火災の危険性が高まり、火災が大規模化する可能性も懸念されています。

岡山市消防局管内で発生した林野火災の出火原因のうち約65％は「たき火」（過去10年間）でした。

岡山消防局では「周囲に燃えやすいものがある場所でたき火をしない」「監視を徹底し、その場から絶対に離れない」「風が強い時または空気が乾燥している時はたき火をしない」「残り火を確実に消火する」など注意を呼び掛けています。