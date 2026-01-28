『NOBROCK TV』発アイドル・DRAW▲ME、イベント後も活動継続？「音楽番組に出たい」 強みも熱弁
YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」初のイベント『NOBROCK FES 2026 〜夢を語ったら叶っちゃった夜〜』記者会見が28日、都内で行われた。森脇梨々夏がリーダーとなり、立野沙紀、二瓶有加、福留光帆、風吹ケイ、みりちゃむが集結したアイドルグループ・DRAW▲（ハート）MEのメンバーと、佐久間宣行氏が出席した。
【ソロショット】素敵！みりちゃむらメンバーが勢揃い
チャンネル登録者数306万人の人気チャンネルは、総合プロデューサーの佐久間氏が企画・出演・プロデュースをする芸人とのバラエティー番組。そして、無名のキャストを出演させて売れていくように魅力を引き出している。
出演者の森脇梨々夏がサブチャンネルで佐久間宣行に、「アイドルグループを結成して1日限定アイドルはどうですか？1日だけなら歌って踊ってみたい！」と語ったことがきっかけとなり、夢を叶えるイベントが実現。森脇梨々夏がリーダーとなり、立野沙紀、二瓶有加、福留光帆、風吹ケイ、みりちゃむが集結し、アイドルグループ・DRAW▲（ハート）MEを結成。グループ名は、福留がギャンブル好き、この6人が博打的な感じもありつつ、視聴者に選んでもらえたこと、歌詞にある”見つけてくれてありがとね”などから、佐久間が名づけた。
この日の会見で、森脇はイベントの話を聞いた時の感想について「正直あまり実感がなくて、まさか本当に夢がかなうとは。驚きと楽しみでいっぱいです。実際にこれをやりたいっていうのに、私自身すごく恥ずかしい気持ちがあったのですが、あの時に佐久間さんに『アイドルをやりたい』と言えた自分に、今の自分から感謝を伝えたいです。本当にすごいメンバーのみんなとも仲良くなれて、うれしいです」と声を弾ませた。
イベント後について話題が及ぶと、森脇が「1日で終わっちゃうっていうさみしさがあって。これからもプライベートでも仲良しなので、プライベートでも仲良くしていく（笑）。（今はイベントに向けて食事面の制限もしているため）チートデイで、山岡家にみんなで行こうって言っているので、行きたいです」とかわいらしいコメント。これには、佐久間氏の「ガハハ」笑いが響いた。
福留が「私はAKB48にいたんですけど、まったく目立てずに。今が一番アイドルできているので、もうパシフィコ横浜立てたら、音楽番組もお願いします（笑）。一度でいいから、カット割りとか知りたい。どうやってカメラ目線ができるのか…とか」とニヤリ。森脇も乗っかり「言ったらかなうから、言っておこう！音楽番組に出たいです！それが夢です。暑い中、屋外で汗かきながらライブしたい！」と口にすると、佐久間氏から「1曲じゃねーか（笑）！」とツッコミを受けていた。
また、ほかのグループにはない強みに関しては、二瓶が「ほかのグループに比べて下ネタを解禁している、罵倒できる、ピュアな子もいる…」などと挙げていき、みりちゃむが「いい意味でまとまりがない」と一言でまとめていた。
