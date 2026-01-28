岩城滉一、妻・結城アンナが20歳で妊娠 当時振り返り…『北の国から』出演時にお金の工面
俳優の岩城滉一と妻・結城アンナが、きょう28日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。結婚50周年を迎え、結婚生活を振り返った。
【写真】「ワォッ、良い夫婦！」「尊い」“パジャマスタイル”で仲良く寄り添い合う岩城滉＆結城アンナ
岩城＆結城夫妻は今年で結婚50年を迎え、共に70代となった。番組では夫婦で出演したシーンを振り返り、「もう50年」「あっという間」としみじみ語った。
モデルとして活動していた結城は岩城と出会い結婚。21歳で娘を出産した。黒柳徹子は「アンナさんは20歳のときにお子さんを身ごもった。早かったわね、ずいぶん」と驚き。岩城に「お金がなかったの？そのころ」「『北の国から』に出てらしたとき、お金の工面してたんですって？」と聞いた。
岩城は「一生懸命働きましたよ。そんな時もありましたね。あの…（撮影で）何ヶ月も行くんですよ、北海道に。その間、お金どうするのって。支払いは毎月ではないんで。だから埋めなきゃいけない」と振り返り。結城が「物を売ったりしていました」と明かした。
