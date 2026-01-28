気象庁によりますと、近畿地方では、２９日から３０日にかけて、上空約１５００メートルに氷点下９度以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。

２８日（水）

気象庁によりますと、近畿地方は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部を中心に雪や雨の降っている所があります。



２８日の近畿地方は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部では断続的に雪や雨が降るでしょう。





２９日（木）

２８日の大阪府は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇るでしょう。２８日の滋賀県は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部では雪の降る所があるでしょう。２８日の京都府は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部を中心に断続的に雪や雨が降るでしょう。２８日の兵庫県は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部を中心に断続的に雪や雨が降るでしょう。２８日の奈良県は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇るでしょう。２８日の和歌山県は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇るでしょう。２８日の三重県は、冬型の気圧配置となり、気圧の谷や寒気の影響で曇りや晴れとなるでしょう。

気象庁によりますと、近畿地方では、２９日昼前から３０日にかけて短時間に降雪が強まり大雪となるでしょう。



特に２９日夜遅くから３０日午前中にかけて、雪雲が予想より発達したり停滞した場合には警報級の大雪となる可能性があります。



積雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。農作物の管理に注意してください。



［雪の予想］

２９日６時から３０日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

近畿北部山地 ５０センチ

近畿北部平地 ４０センチ

近畿中部山地 ５０センチ

近畿中部平地 １５センチ

近畿南部山地 ５センチ

３０日（金）

気象庁によりますと、３０日６時から３１日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

近畿北部山地 ４０センチ

近畿北部平地 ３０センチ

近畿中部山地 ３０センチ

近畿中部平地 ２０センチ

でしょう。

３１日（土）

１日（日）

予想にはブレ幅があるため、今後の気象情報をこまめに確認してください。

