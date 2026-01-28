古紙回収に出す時“ホッチキスの針”は取るべき？ ゴミ清掃員芸人の回答に「知らなかった！」の声
ゴミ清掃員としても働く、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一が、1月27日（火）までに自身のXを更新。ホッチキスの針が付いた紙を古紙回収に出す際のポイントを伝授した。
【写真】ホッチキスの針”は取るべき？ お悩みにゴミ清掃員が回答したポスト
■理由も説明
お笑い芸人とゴミ清掃員の二足のわらじで活動している滝沢は、日頃からXにて「今日のごみトリビア」と題し、ゴミの出し方について、さまざまな注意点を説明している。
ホッチキスでまとめられた紙を古紙回収に出す時に、ホッチキスの針は取るべきか否か悩んだことがある人も多いのではないだろうか。
ポストによるとホッチキスの針は異物を取る機械で取り除くことができるため、針が付いたままの状態で古紙回収に出していいという。
滝沢はそれを踏まえた上で「もちろん取ってくれていた方々、その方がいいのでありがとうございます！」ともコメント。ホッチキスの針が紙から飛び出ているとケガにつながるため、事前に取り除かれていると作業員の安心にもつながりそうだ。
SNSでは“古紙回収に出す時はホッチキスの針を取らなくても良い”という回答に「知らなかった！」「すごいな日本の技術」といったコメントが集まっている。
引用：「マシンガンズ滝沢」X（＠takizawa0914）
【写真】ホッチキスの針”は取るべき？ お悩みにゴミ清掃員が回答したポスト
■理由も説明
お笑い芸人とゴミ清掃員の二足のわらじで活動している滝沢は、日頃からXにて「今日のごみトリビア」と題し、ゴミの出し方について、さまざまな注意点を説明している。
ホッチキスでまとめられた紙を古紙回収に出す時に、ホッチキスの針は取るべきか否か悩んだことがある人も多いのではないだろうか。
滝沢はそれを踏まえた上で「もちろん取ってくれていた方々、その方がいいのでありがとうございます！」ともコメント。ホッチキスの針が紙から飛び出ているとケガにつながるため、事前に取り除かれていると作業員の安心にもつながりそうだ。
SNSでは“古紙回収に出す時はホッチキスの針を取らなくても良い”という回答に「知らなかった！」「すごいな日本の技術」といったコメントが集まっている。
引用：「マシンガンズ滝沢」X（＠takizawa0914）