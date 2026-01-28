¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×33ºÐ¹äÎÏºÌ²ê¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤Ê¡©¡×¡Ö°ã¤¦ºÌ²ê¤Á¤ã¤óÈ¯¸«¡×
¶âÈ±¤Ë¹õ±ï¤Î´Ý´ã¶À
¡¡½÷Í¥¤Î¹äÎÏºÌ²ê(33)¤¬Ê·°Ïµ¤¤ò¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤¨¤¿»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ª»Å»ö¤ÎÆü¤Î¤·¤Õ¤¯¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¶âÈ±¤Ë¹õ±ï¤Î´Ý´ã¶À¡¢¤â¤Õ¤â¤Õ¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¡¼¥Ä¤ËÇò¤¤¥Ï¡¼¥Õ¥³¡¼¥È¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê·°Ïµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¯Èþ¤·¤¯ÊÑ¿È¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤Ê¡©¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ã¤¹¡×¡Ö°ã¤¦ºÌ²ê¤Á¤ã¤óÈ¯¸«¡×¡Ö¤Û¤Ü¥á¡¼¥Æ¥ë¡×¡ÖÈþ¤Î¥ª¡¼¥é¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¹äÎÏ¤Ï2011Ç¯¤Î¡ÖIS¡ÁÃË¤Ç¤â½÷¤Ç¤â¤Ê¤¤À¡Á¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¡£¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¡Ö¥é¥ó¥Á¥Ñ¥Ã¥¯(»³ºêÀ½¥Ñ¥ó)¡×¤Ê¤É¤ÎCM¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë½Ð±é¤·¡¢Æü·Ð¥È¥ì¥ó¥Ç¥£(Æü·ÐBP)¤Î¡Öº£Ç¯¤Î´é¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£