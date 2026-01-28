¡Ö¤ó¡©¡×¥¨¥ê¡¼¥È´±Î½¤È¤ÎºÆº§¤«¤é7Ç¯¡Ä¸µÀ¶½ãÇÉ¥¢¥¤¥É¥ëàÊ·°Ïµ¤·ãÊÑá57ºÐ¡¦µÆÃÓÅí»Ò¤ÎºÇ¿·»Ñ¤Ë¾×·â¡ª¡Ö¿·Á¯¡×¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¤À¤í¡Á¡×
¡Ö#¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡×»äÉþ¤ò¸ø³«
¡¡½÷Í¥¤ÎµÆÃÓÅí»Ò(57)¤¬¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤éÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡Ä¡£ºÇ¿·¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢»ä¤Î¥Þ¥¹¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡×¤È»äÉþ¤ÎÄêÈÖ¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ë¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¶á±Æ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¡£HOKA¡¢New Balance¡¢ASICS¤Ê¤É¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤·¡Ö¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¡×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°Û¤Ê¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ó¡©¡×¡ÖÅí¤Á¤ã¤ó¤¬¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡ÄÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÅí»Ò¤Á¤ã¤ó¿·Á¯¡¢¤È¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¤À¤í¡Á¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¥«¥Ã¥±¡Á¤Ã¤¹¡×¡ÖÄø¤è¤¤¥«¥¸¥å¥¢¥ë´¶¡¢ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¡¹¤·¤¤¤Í♡¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤°ã¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥¤¥Ã¥·¥å¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡µÆÃÓ¤Ï1983Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£84Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖÀÄ½Õ¤Î¤¤¤¸¤ï¤ë¡×¤Ê¤É¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£95Ç¯¤Ë¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÀ¾ÀîÅ¯¤È·ëº§¤·¡¢96Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢2001Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬12Ç¯¤ËÎ¥º§¡£19Ç¯¤Ë·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î´±Î½¤À¤Ã¤¿¿·¸¶¹ÀÏ¯¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£