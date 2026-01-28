ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 宮崎・日向市で建物火災 富高付近 約1時間50分後に鎮火（1月28日午… 宮崎・日向市で建物火災 富高付近 約1時間50分後に鎮火（1月28日午前10時55分ごろ発生） 宮崎・日向市で建物火災 富高付近 約1時間50分後に鎮火（1月28日午前10時55分ごろ発生） 2026年1月28日 14時3分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 宮崎県日向市消防本部によると、28日午前10時55分ごろ、日向市富高付近で建物火災が発生し、消防車両が出動した。同日午後1時42分に鎮火した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ソーラーパネルに潜むリスク 火災時には消火の妨げ 【続報】長崎・佐世保市の火災で消防隊出動 大宮町のPURE HOUSE I付近 約10分後に鎮火（1月28日午前11時56分ごろ発生） 【続報】福岡・八女市で林野火災の情報 立花町兼松仁合（光友地区）の山口工務店倉庫付近 約18分後にほぼ鎮火（1月28日午前10時48分ごろ発生） 関連情報（BiZ PAGE＋） フローリング, 伊東市, 鎌倉, 介護, 工場, 神事, 葬祭, 置床工事, 海, 神奈川