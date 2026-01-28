6度目の挑戦で合格した尾崎将司氏の愛弟子 3年間替えなかった14本 FWとUTは“師匠の助言”の鉛で武器に【ルーキーのクラブチェック】
2025年のプロテストに合格したルーキーはどんなクラブを使っているのか。新人プロの初戦である25年の「JLPGA新人戦 加賀電子カップ」で使用クラブを取材。昨年12月23日にS状結腸がんのため78歳で死去したジャンボこと尾崎将司氏の愛弟子で、6度目の挑戦で合格した池羽陽向に聞いた。高校生だった2019年に尾崎氏が主宰する『ジャンボアカデミー』の2期生として入門。ジャンボイズムを継承し、7年後にプロゴルファーとして歩み始めた。
【写真】ジャンボ尾崎氏の助言で鉛を貼ったユーティリティ
キャディバッグの中身を見ると、パター以外は中学3年生頃から使用しているヨネックス製が並び、「このセットで3年ぐらいやっている」と不動の14本でプロテストの壁を乗り越えた。ドライバーは「5年以上前から使っている」という2019年に発売した工房モデルの『EZONE FS』。ソールの黄色いラインが目印で、ディープフェースの操作性とシャローバックのやさしさを兼ね備えている。かつては岩井明愛も使用していた。「ボールが上がりすぎずに、イメージ通りのドローボールが打ちやすいんです」とすっかり手に馴染んでいる。フェアウェイウッド3本とユーティリティ2本は、ともに22年発売モデルの『EZONE GT』。ソール部を見ると鉛で微調整していることが伺えるが、これは師匠・尾崎氏のアドバイスによるものだ。「ユーティリティの球が高すぎて、グリーンでは止まるけど、風が強い日に影響を受けていました。ジャンボさんに『ボールが高すぎだ』と言われました。ヘッドを替える手段もありましたが、このヘッドが好きだったので鉛で調整するアドバイスをいただきました」同モデルはソール後方に8gのウェイトが入っていたが、4ｇのウェイトに変えて前方に4ｇの鉛を貼って重心位置を前にズラした。「使っているうちに鉛が削れて1ｇぐらい減っていると思いますが、重心を前にしたことでボールが上がりすぎることがなくなりました」と、師匠の助言により大きな武器になった。フェアウェイウッドは番手ごとに鉛の貼る位置が異なる。ソール部のウェイトが前方についている3Wは、つかまりをよくするためにネック側に1枚貼っている。ウェイトが後方についている5番と7番はUTと同じ理由でウェイトを4ｇにして、前側に鉛を貼っており、7番ウッドは少しつかまりをよくするため、さらにヒール側にも貼っている。アイアンは2018年発売モデルの『EZONE CB501』。フェースの裏側にカーボン素材を複合したグラファイトハイブリッド鍛造として、トッププロでの使用者も多い。「もともと少し小ぶりの（CB）301を使っていたのですが、501の方が簡単に上がるので替えました。6Iは少し難しく感じたので、やさしめの（CB）702を使っています」。小ぶりが好みだが6番アイアンだけやさしさを重視している。池羽は身長152センチで、パターは短く握って構えるタイプ。「身長に合わせて31.5インチにしていて、それをさらに短く握って打っています。長いパターだと詰まっちゃうので。使いすぎてグリップがボロボロになりました」3年間クラブを替えなかった信頼感の14本は師匠・尾崎将司氏の“思い”も詰まっていた。使用クラブのスペック（2025 JLPGA新人戦）1W：ヨネックス EZONE FS（9度/レクシスカイザ 5S）3、5、7W：ヨネックス EZONE GT（14．5度、18度、21度/レクシスカイザH 5S）4、5U：ヨネックス EZONE GT（22度、25度/レクシスカイザXh 7S）6I：ヨネックス EZONE CB702（N.S.PRO 850GH neo）7I〜PW：ヨネックス EZONE CB501（N.S.PRO 850GH neo）52度、58度：ヨネックス EZONE W 501（N.S.PRO 850GH neo）PT：オデッセイ トライホット5K SEVEN SBALL：タイトリスト プロV1
<ゴルフ情報ALBA.Net>
全米女子OP出場経験のあるルーキー・池羽陽向 超オーバースイングだけど“座る”動きでプレーンに戻していた！【ルーキースイング分析】
ジャンボ尾崎が求めたのは”叩いても左に行かないクラブ” 名器『WOSS』パターはフェースが右を向いていた
2025年秋冬ドライバー30本で、”弾道高さ”と”球筋”を基に性能早見表を作ってみた！
なぜ今、女子プロはUTを3本入れるのか？ 160・170Yが激変するクラブ選び
【高い球が打てるアイアンランキング】上位は0.1ヤードの中でせめぎ合い！ ヨネックスが26.4ヤードで7位にランクイン
キャディバッグの中身を見ると、パター以外は中学3年生頃から使用しているヨネックス製が並び、「このセットで3年ぐらいやっている」と不動の14本でプロテストの壁を乗り越えた。ドライバーは「5年以上前から使っている」という2019年に発売した工房モデルの『EZONE FS』。ソールの黄色いラインが目印で、ディープフェースの操作性とシャローバックのやさしさを兼ね備えている。かつては岩井明愛も使用していた。「ボールが上がりすぎずに、イメージ通りのドローボールが打ちやすいんです」とすっかり手に馴染んでいる。フェアウェイウッド3本とユーティリティ2本は、ともに22年発売モデルの『EZONE GT』。ソール部を見ると鉛で微調整していることが伺えるが、これは師匠・尾崎氏のアドバイスによるものだ。「ユーティリティの球が高すぎて、グリーンでは止まるけど、風が強い日に影響を受けていました。ジャンボさんに『ボールが高すぎだ』と言われました。ヘッドを替える手段もありましたが、このヘッドが好きだったので鉛で調整するアドバイスをいただきました」同モデルはソール後方に8gのウェイトが入っていたが、4ｇのウェイトに変えて前方に4ｇの鉛を貼って重心位置を前にズラした。「使っているうちに鉛が削れて1ｇぐらい減っていると思いますが、重心を前にしたことでボールが上がりすぎることがなくなりました」と、師匠の助言により大きな武器になった。フェアウェイウッドは番手ごとに鉛の貼る位置が異なる。ソール部のウェイトが前方についている3Wは、つかまりをよくするためにネック側に1枚貼っている。ウェイトが後方についている5番と7番はUTと同じ理由でウェイトを4ｇにして、前側に鉛を貼っており、7番ウッドは少しつかまりをよくするため、さらにヒール側にも貼っている。アイアンは2018年発売モデルの『EZONE CB501』。フェースの裏側にカーボン素材を複合したグラファイトハイブリッド鍛造として、トッププロでの使用者も多い。「もともと少し小ぶりの（CB）301を使っていたのですが、501の方が簡単に上がるので替えました。6Iは少し難しく感じたので、やさしめの（CB）702を使っています」。小ぶりが好みだが6番アイアンだけやさしさを重視している。池羽は身長152センチで、パターは短く握って構えるタイプ。「身長に合わせて31.5インチにしていて、それをさらに短く握って打っています。長いパターだと詰まっちゃうので。使いすぎてグリップがボロボロになりました」3年間クラブを替えなかった信頼感の14本は師匠・尾崎将司氏の“思い”も詰まっていた。使用クラブのスペック（2025 JLPGA新人戦）1W：ヨネックス EZONE FS（9度/レクシスカイザ 5S）3、5、7W：ヨネックス EZONE GT（14．5度、18度、21度/レクシスカイザH 5S）4、5U：ヨネックス EZONE GT（22度、25度/レクシスカイザXh 7S）6I：ヨネックス EZONE CB702（N.S.PRO 850GH neo）7I〜PW：ヨネックス EZONE CB501（N.S.PRO 850GH neo）52度、58度：ヨネックス EZONE W 501（N.S.PRO 850GH neo）PT：オデッセイ トライホット5K SEVEN SBALL：タイトリスト プロV1
<ゴルフ情報ALBA.Net>
全米女子OP出場経験のあるルーキー・池羽陽向 超オーバースイングだけど“座る”動きでプレーンに戻していた！【ルーキースイング分析】
ジャンボ尾崎が求めたのは”叩いても左に行かないクラブ” 名器『WOSS』パターはフェースが右を向いていた
2025年秋冬ドライバー30本で、”弾道高さ”と”球筋”を基に性能早見表を作ってみた！
なぜ今、女子プロはUTを3本入れるのか？ 160・170Yが激変するクラブ選び
【高い球が打てるアイアンランキング】上位は0.1ヤードの中でせめぎ合い！ ヨネックスが26.4ヤードで7位にランクイン