ヤクルトやソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏（46）が28日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。デッドボールについての日米の違いを解説した。

水曜レギュラーを務める「ガレッジセール」ゴリ（ゴリエ）は「ピッチャーの人がデッドボールしちゃう時がある」と切り出した。「当ててしまって悪いことをしてるのに、普通だったら“当ててゴメンね”って。でも」と、投手と打者が不穏な空気になることに触れ、「ピッチャーが謝らないのは理由はあるんですか？」と質問した。

五十嵐氏は「日本は基本、謝ります」と説明。「でもアメリカは謝らないんですけど、“自分はわざと当てたわけじゃないのに、なんで謝らなきゃいけないの？”っていう。謝ると“アイツわざとやったのか”みたいな感じの捉え方をするから謝らない。日本とアメリカでやっぱり違います」と解説すると、「そういう意味」「へーっ」と感心の声が。

これを受けて、ともにゲスト出演した阪神、ロッテでプレーした鳥谷敬氏が「自分は（投手に）向かっていくことはないんで。当たったらラッキーみたいな感じ」と告白。時には乱闘騒ぎにも発展するシーンについて、打者の立場からの感想を伝えると、番組MCの「ハライチ」澤部佑は「選手によるんですね、鳥谷さんは冷静なね」とまとめていた。