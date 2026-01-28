¥á¥Ã¥Ä¤Ë¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¤Î¥Ú¥é¥ë¥¿¡¡WBC½Ð¾ì¤ÏÊÝÎ±¤â¡ÖÁª¼ê¤È¤·¤ÆÌ£¤ï¤¨¤ë´¶³Ð¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¶²¤é¤¯ºÇ¹â¡×
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤Ø¤È¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¤·¤¿¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ú¥é¥ë¥¿Åê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¹çÆ±¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢º£Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤ÎÆ±Åê¼ê¤Ï¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢½Ð¾ì¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¸Ä¿ÍÅª¤ÊÍýÍ³¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÂÖÅÙ¤òÊÝÎ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£23Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç2·å¾¡Íø¤òµó¤²¡¢30»î¹ç°Ê¾å¤ËÅÐÈÄ¡£ºòµ¨¤Ï¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ17¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.70¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎºÇÂ¿¾¡¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£»²²Ã¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢Æ±¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÀïÎÏ¤È¤Ê¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Áá¤±¤ì¤Ð½à¡¹·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤µ¤é¤Ê¤ë¶¼°Ò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡½Ð¾ì¤ÏÌ¤Äê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Âç²ñ¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£¡ÖÁª¼ê¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤´¶¾ð¤À¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤Î¹ñ¤òÂåÉ½¤·¤ÆÀï¤¤¡¢¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¾¡¤È¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢°ìÀ¸»Ä¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¤À¡£Ã¯¤Ë¤âÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¿´¤äµ²±¤ÎÃæ¤Ë±Ê±ó¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ë¡£Áª¼ê¤È¤·¤ÆÌ£¤ï¤¨¤ë´¶³Ð¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¶²¤é¤¯ºÇ¹â¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÊÆ¹ñ³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÆ±¹ñÂåÉ½¤Ëºòµ¨13¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.50¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÂçÃ«æÆÊ¿¤ò6ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ3»°¿¶¤ËÉõ¤¸¹þ¤ó¤À¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÊóÆ»¡£Åê¼ê¤Ç¤Ï22Ç¯¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¥µ¥ó¥Ç¥£¡¦¥¢¥ë¥«¥ó¥¿¥é¡Ê¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¡Ë¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥»¥Ù¥ê¡¼¥Î¡Ê¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤é¡¢ÂÇÀþ¤Ç¤Ï¥Þ¥Á¥ã¥É¡¢¥¿¥Æ¥£¥¹¡Ê¤È¤â¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¡¢¥½¥È¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¡¢¥²¥ì¥í¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¤é¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£