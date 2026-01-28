ピン芸人日本一決定戦「R―1グランプリ2025」王者の友田オレ（24）が27日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。出身中学を受験した意外な理由を明かす場面があった。

この日は「過熱する中学受験のリアル」がテーマ。子供の中学受験を経験した女優の茂森あゆみ、タレントの新山千春、モデルの益若つばさをゲストに中学受験についてトークを展開した。

そんな中、早稲田大学出身で知られる友田は「僕、しましたね。4年生ぐらいから準備始めて、だから3年間ぐらいは受験勉強（した）」と自身の経験を告白。福岡県出身で、福岡の中学受験事情についても「熾烈ですね。だから塾も何個かあって“この塾は先生優しいからいいよ”とか、“ここはスパルタだよ”みたいなノリで選んでましたね」とした。

志望校を選んだ理由については「兄がそこに行っていたので、それで自分も行きたいなってなんとなく思ったのが一番大きい」としつつ「有名なOBがホリエモン（堀江貴文氏）と本村（健太郎）弁護士っていう……この2人を生んだ学校ってどんなところだろうっていう、その興味があって受験するって決めましたね」と明かした。

友田は久留米大学附設中学校・高等学校から早大文化構想学部を卒業している。