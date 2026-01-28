1包に乳酸菌約500億個とレタス3個分の食物繊維。医師監修『乳酸菌V28』の1週間お試しサイズが発売
Gift Circleが運営する、医師監修のヘルスケアブランド「ハシモトマサヨシ」は2月3日、『乳酸菌V28』を1週間手軽に体験できる新サイズ「乳酸菌V28〈7包入り〉」を、ハシモトマサヨシ公式ホームページで新発売する。
乳酸菌V28〈7包入り〉
これまで30包セットのみで展開していた『乳酸菌V28』を、より手軽に試せる7包入りタイプとして発売する。
乳酸菌V28〈7包入り〉
1包に、毎日のリズムを内側から支える乳酸菌約500億個と、食物繊維約3,000mg(レタス約3個分相当)を配合した。爽やかなりんご酢風味なので、健康習慣を無理なく継続できる。水や炭酸水で割るなど、ライフスタイルに合わせたアレンジもできる。
価格は1,620円。送料495円、NP後払いでの支払い手数料277円。
乳酸菌V28〈7包入り〉
これまで30包セットのみで展開していた『乳酸菌V28』を、より手軽に試せる7包入りタイプとして発売する。
乳酸菌V28〈7包入り〉
1包に、毎日のリズムを内側から支える乳酸菌約500億個と、食物繊維約3,000mg(レタス約3個分相当)を配合した。爽やかなりんご酢風味なので、健康習慣を無理なく継続できる。水や炭酸水で割るなど、ライフスタイルに合わせたアレンジもできる。
価格は1,620円。送料495円、NP後払いでの支払い手数料277円。