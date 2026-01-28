【一生モノの知恵】恋愛も仕事もお金も「四柱推命」が導き出す人生のヒント【一番わかりやすい　はじめての四柱推命】

四柱推命とはなにか？

自分の生年月日時で占う古代中国発祥の命術学

四柱推命は古代中国を発祥とする占いで、生まれた年月日、時間、場所といった、生まれた瞬間に決まる不変的な要素を使う命術です。古代中国の思想・哲学に基づいて読み解く、理論性の高さも特徴といえます。

四柱推命を学ぶことは、あなた自身の性格、恋愛やお金、健康、仕事の傾向、適職、才能はもちろん、過去から未来まで一生の運勢も手にとるようにわかります。といったら少し怖いでしょうか？

イメージしてみてください。一人一人の手のひらに、平等に、四柱推命が導く私たちのすべてを表した「運の玉（珠）」が乗っていると。この運の玉をただもっているだけでは、意味がありません。どんな運の玉なのかを知ることで、はじめて「自分を知る」ことになります。それは、運に命が宿ることを意味し、運命をつかむことにもつながります。

私たちはそれぞれ決められた生まれ（＝宿命）をもち、人生にはあらゆる波があります。数奇な巡り合わせや、あらがえない出来事も絡み合い、運命に翻弄されることもあるでしょう。そんなとき、四柱推命を学ぶことが人生を歩む指針となるのです。手のひらの運の玉には、人生の波を乗りこなすヒントがつまっています。

自分の宿命・運命を知り人生を導くための占い

あなたの運の玉には「どんな人と巡り合うのか」「どんな仕事に就くのか」「どんな才能や個性をもっているのか」など、さまざまな可能性が宿っています。まさに宝物のようなもの。前もって傾向を知ると、それが人生の指針にもなります。良い宿命も悪い宿命も受け入れることで、あなたの運命は動き出すのです。

【出典】『一番わかりやすい はじめての四柱推命』著：愛新覚羅ゆうはん