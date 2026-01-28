昨秋にソフトバンクからドラフト１位で指名されたスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（２０）が２８日、オンラインで取材に応じ、アメリカでの生活など現状報告した。米生活での苦労について問われると、「タイムマネジメントが一番大変なのかなと思います、朝から晩まで３０分単位のスケジュールを組んで、今日もここまで休む時間はお昼を取る３０分だけだった。それ以外は授業や、トレーニングなどビッシリ組んで、今この時間（午後９時すぎ）。その上で、自分の感情とか、体の疲れとかもありますし、朝起きてうごくのがいい日もあれば、乗り気じゃない日もある。それをコントロールしていかないと行けないのは、一番大変かと思います」と語った。

大谷翔平投手や菊池雄星投手らの高校後輩にあたる麟太郎は、昨秋のＮＰＢドラフトでソフトバンクから１位指名を受けていたが、入団未交渉で新人合同自主トレには参加していない。

岩手・花巻東在学中に高校通算１４０本塁打を放った大器は、渡米１年目となる昨季、レギュラーで５２試合に出場し打率２割６分９厘、７本塁打、４１打点をマークした。

スタンフォード大がリーグ戦を勝ち進めば、全日程終了は６月下旬。ＮＰＢでは海外留学中の選手との交渉期限は７月末までとなっており、今年４月に２１歳を迎える麟太郎は、指名の可能性がある同７月中旬の全米ドラフトの結果を受け、進路を決定する見込みだ。