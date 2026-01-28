¡Ö¸×¤ËÍã¡×±Ç²è²½¡¡ÆÒ»Ò¡ÈºÇ¸å¤Î»ö·ï¡É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¡°ËÆ£º»è½¤âÊó¹ð
½÷Í¥°ËÆ£º»è½¡Ê31¡Ë¤¬¼ç±é¤·¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤¬¡¢±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢ÍèÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬28Æü¡¢ÅìÊõ¤Ê¤É¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
ÅìÊõ¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö¸×¤ËÍã¡¡±Ç²è²½·èÄê¡ª¡Ù¤Èµ¤·¡¢¡Ö·à¾ìÈÇ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¥Ò¥í¥¤¥óÃöÄÞÆÒ»Ò¤ò±é¤¸¤¿°ËÆ£¤¬°ú¤Â³¤¼ç±é¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆÒ»Ò¤¬¡ÈºÇ¸å¤Î»ö·ï¡É¤ËÄ©¤à¡ªNHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤¬¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç·à¾ì±Ç²è¤È¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤·¤¿¡£
´ÆÆÄ¤ÏÛëÀîÁ±Ïº»á¡¢µÓËÜ¤Ï¥É¥é¥Þ¤ÈÆ±¤¸µÈÅÄ·ÃÎ¤¹á»á¡¢²»³Ú¤Ï¿¹Í¥ÂÀ»á¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
°ËÆ£¤â¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢¡Ö½Ë¡ª±Ç²è²½¡ª¡ª¡×¤ÈÊ¸»ú¤ÎÆþ¤Ã¤¿·à¾ìÈÇ¤Î¥í¥´Æþ¤ê¥Ü¡¼¥É¤ò»ý¤Ä¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡Ú±Ç²è²½¡Û¤Ç¤¹¡£µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ï24Ç¯Á°´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Ä«¥É¥é110ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢ÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÊÛ¸î»Î¤Ç¡¢¤Î¤Á¤ËºÛÈ½´±¤È¤Ê¤Ã¤¿»°Ê¥²Å»Ò¡Ê¤ß¤Ö¤Á¡¦¤è¤·¤³¡Ë¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¾¼ÏÂ¤ÎË¡Áâ³¦¤¬ÉñÂæ¤ÎÊª¸ì¡£°ËÆ£¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÃöÄÞÆÒ»Ò¡Ê¤¤¤Î¤Ä¤á¡¦¤È¤â¤³¡Ë¤ò±é¤¸¡¢»°Ê¥²Å»Ò¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿È¾À¸¤òºÆ¹½À®¤·¤Æ¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿¡£¼çÂê²Î¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¡Ö¤µ¤è¡¼¤Ê¤é¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¡ª¡×¡£´ü´ÖÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï¡¢16¡¦8¡ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Æ±Ç¯Ëö¤Î¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ç¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ÊÃËÀ¼Ò²ñ¡¢¸¢°Ò¼çµÁ¤¬¤Ï¤Ó¤³¤ë»þÂå¤Ë¡¢ÆÒ»Ò¤¬µ¿Ìä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ëºÝ¤Î¸ýÊÊ¡Ö¤Ï¤Æ¡©¡×¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£