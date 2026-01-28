藤倉化成<4620.T>の物色人気加速、前日に７０円高の６８８円と値を飛ばしたが、きょうも買い気は衰えず値幅制限いっぱいとなる１００円高の７８８円でカイ気配に張り付く異彩人気となった。ここにきて、株価が１０００円未満の中低位株に投機性の強い短期資金が相次いで流入する状況となっている。基本的にはモメンタム相場の色彩が強いが、そのなか、同社株はＰＢＲ０．５倍台と会社解散価値の半値水準に放置されていることから、株高修正余地の大きさに期待した買いを引き寄せている。



樹脂系コーティング材で世界的シェアを有するほか、導電性樹脂材料など電子材料を手掛けていることもポイント。データセンター関連の象徴株として物色人気に沸いているフジクラ<5803.T>が筆頭株主だが、電子材料分野におけるプリンテッドエレクトロニクスでフジクラに貢献するなど、事業分野でも一部連携している。今後はコーティング事業分野での連携も模索していくことが予想され、業容拡大への思惑が募る。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS