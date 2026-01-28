ＪＭＣは反落、２５年１２月期最終損益予想を大幅赤字に下方修正 ＪＭＣは反落、２５年１２月期最終損益予想を大幅赤字に下方修正

ＪＭＣ<5704.T>は朝方こそ高く始まったものの、その後マイナスに転じている。２７日の取引終了後に集計中の２５年１２月期単独業績について、最終損益が従来予想の６００万円の黒字から１２億６３００万円の赤字（前の期５０００万円の黒字）へ下振れて着地したようだと発表しており、これが嫌気されている。



積極的な拡販施策を展開していた３Ｄプリンター事業のＨＥＡＲＴＲＯＩＤ分野において、海外・国内の医療関係デバイスメーカーから想定を上回る受注・売り上げを計上したことで、売上高は３１億３０００万円から３２億２３００万円（前の期比４．９％増）へ、営業利益は２０００万円から１億３００万円（同１７．０％増）へやや上振れて着地したものの、鋳造事業の固定資産について減損損失１３億１９００万円を計上したことから最終損益は大幅に下振れたとしている。



出所：MINKABU PRESS