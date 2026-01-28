2月27日に公開されるホラー映画『MALUM 悪しき神』の本ビジュアルと予告編が公開された。

参考：カルト教団の恐るべき真相に迫る ホラー映画『MALUM 悪しき神』2026年2月27日公開決定

本作は、『ヘル・レイザー』や『キャンディマン』で知られる小説家であり映画監督のクライヴ・バーカーに弟子入りし、『クライヴ・バーカー ドレッド[恐怖]』で監督デビューを果たしたアンソニー・ディブラシによるホラー映画。『スプリット』などのジェシカ・スーラが主演を務め、『クライモリ』のチェイニー・モローが悪名高いカルト教団の教祖ジョン・マラムを演じている。

警察官のウィル・ローレンはかつて悪名高いカルト教団の教祖、ジョン・マラムを射殺したのち、不可解な行動により命を落とした。事件から1年、ウィルの娘であるジェシカは父の不審な死を解明するため、自らも警察官となり、彼が最期に勤務していた旧警察署での深夜勤務を志願する。街はカルト教団の信者たちで溢れかえり、たった一人の夜警はやがて次々と恐ろしい超常現象に見舞われ、ついにジェシカは父の死とカルト教団の恐るべき真相へと近づいていく……。

公開された本ビジュアルは、WEB版と劇場掲出用でそれぞれ異なるバージョンとなっている。WEB版とは一線を画し、劇場では“過激バージョン”が掲出される。

あわせて公開された予告編では、新人婦警が一人きりで夜警をしなければいけない中、多くのカルト教団の信者が現れ、警察署の中で超常現象が次々と起こる様子が映されている。

（文＝リアルサウンド編集部）