【テニス速報】 全豪オープン 第11日 テーラー タウンゼント / カテリナ シニアコバ vs アレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナ
全豪オープン
大会期間：2026年1月20日～2026年1月31日
開催地：オーストラリア メルボルン
コート：ハード（屋外）
結果：[テーラー タウンゼント / カテリナ シニアコバ] 1 - 2 [アレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナ]
全豪オープン第11日がオーストラリア メルボルンで行われ、女子ダブルス準々決勝で、第1シードのテーラー タウンゼント / カテリナ シニアコバと第7シードのアレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナが対戦した。
第1セットはアレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナが6-2で先取。第2セットはテーラー タウンゼント / カテリナ シニアコバが6-3で奪い返したが、第3セットはアレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナが6-0で制し、アレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-01-28 13:42:05 更新