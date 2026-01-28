ボケを切り替えられるTTArtisanのレンズに50mm／85mmが追加
50mm T2.1 Dual Bokeh
焦点工房は、銘匠光学TTArtisanの交換レンズ「50mm T2.1 Dual Bokeh」と「85mm T2.1 Dual Bokeh」を1月28日（水）に発売した。希望小売価格はいずれも9万1,000円。既に35mmがあり、今回50mmと85mmが加わった。
35mmフルサイズのイメージセンサーに対応するMFレンズ。対応マウントはソニーE、キヤノンRF、ニコンZ、L。鏡筒部のレバー操作で、描写モードを「バブルボケ」または「ソフトボケ」に切り替えられる。レンズ1本で異なる表現が可能としている。
バブルモードでは、輪郭線のある玉ボケが得られる。ソフトモードでは、ソフトフィルターを使わずに柔らかな描写が可能という。
バブルモード
ソフトモード
フォローフォーカス用の0.8 MOD規格に対応。レンズ鏡筒には航空用アルミニウムを採用し、軽量性と耐久性を両立させた。
クリックのない絞りリングを備え、動画撮影時の静音性にも配慮した。
サンプル画像（提供：焦点工房）
サンプル画像（提供：焦点工房）
サンプル画像（提供：焦点工房）