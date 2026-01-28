50mm T2.1 Dual Bokeh

焦点工房は、銘匠光学TTArtisanの交換レンズ「50mm T2.1 Dual Bokeh」と「85mm T2.1 Dual Bokeh」を1月28日（水）に発売した。希望小売価格はいずれも9万1,000円。既に35mmがあり、今回50mmと85mmが加わった。

35mmフルサイズのイメージセンサーに対応するMFレンズ。対応マウントはソニーE、キヤノンRF、ニコンZ、L。鏡筒部のレバー操作で、描写モードを「バブルボケ」または「ソフトボケ」に切り替えられる。レンズ1本で異なる表現が可能としている。

バブルモードでは、輪郭線のある玉ボケが得られる。ソフトモードでは、ソフトフィルターを使わずに柔らかな描写が可能という。

バブルモード

ソフトモード

フォローフォーカス用の0.8 MOD規格に対応。レンズ鏡筒には航空用アルミニウムを採用し、軽量性と耐久性を両立させた。

クリックのない絞りリングを備え、動画撮影時の静音性にも配慮した。

サンプル画像（提供：焦点工房）

サンプル画像（提供：焦点工房）

サンプル画像（提供：焦点工房）

TTArtisan 50mm T2.1 Dual Bokeh

TTArtisan 85mm T2.1 Dual Bokeh

対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ レンズ構成 : 6群7枚（高屈折レンズ2枚含む） フォーカス：MF（マニュアルフォーカス） 絞り：T2.1-22 絞り羽根：11枚 最短撮影距離（ソフトモード）：0.65m 最短撮影距離（バブルモード）：0.45m フィルター径：Φ82mm 外形寸法：約Φ89×92mm 質量：約727g対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ レンズ構成：7群8枚（高屈折レンズ2枚含む） フォーカス：MF（マニュアルフォーカス） 絞り：T2.1-22 絞り羽根：11枚 最短撮影距離（ソフトモード）：0.6m 最短撮影距離（バブルモード）：0.47m フィルター径：Φ82mm 外形寸法：約Φ89×100mm 質量：約778g